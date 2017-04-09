«Просто замечательно завершить интересную гонку, заработав некоторое количество очков. Начало гонки было непростым, потому что я очень плохо стартовал и проиграл пять или шесть мест. Когда я отпустил сцепление, то столкнулся с пробуксовкой.



Я отыграл несколько позиций уже на первом круге, но затем случился контакт с Лэнсом Строллом в десятом повороте, из-за которого я получил прокол колеса. Я не думаю, что он видел меня на внутренней части трека, потому что не оставил мне места.

Нам удалось перейти на слики в правильный момент, и выбор шин «суперсофт» был верным решением, потому как я сразу же вошёл в хороший ритм и настиг Массу и Квята.



Конечно, после гонки, оглядываясь на стратегию, можно говорить, что возможно было добиться лучшего результата. Но, я думаю, что с точки зрения темпа, мы финишировали на той позиции, какой заслуживали", — цитирует Переса пресс-служба «Форс Индия».