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9 апреля 2017, 15:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Перес: Девятое место — это то, чего «Форс Индия» заслуживала

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Китая, по итогам которой финишировал на девятом месте.

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Китая. Увеличить
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«Просто замечательно завершить интересную гонку, заработав некоторое количество очков. Начало гонки было непростым, потому что я очень плохо стартовал и проиграл пять или шесть мест. Когда я отпустил сцепление, то столкнулся с пробуксовкой.

Я отыграл несколько позиций уже на первом круге, но затем случился контакт с Лэнсом Строллом в десятом повороте, из-за которого я получил прокол колеса. Я не думаю, что он видел меня на внутренней части трека, потому что не оставил мне места.

Нам удалось перейти на слики в правильный момент, и выбор шин «суперсофт» был верным решением, потому как я сразу же вошёл в хороший ритм и настиг Массу и Квята.

Конечно, после гонки, оглядываясь на стратегию, можно говорить, что возможно было добиться лучшего результата. Но, я думаю, что с точки зрения темпа, мы финишировали на той позиции, какой заслуживали", — цитирует Переса пресс-служба «Форс Индия».
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