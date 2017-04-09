Тост: Квят был способен побороться за высокие места, если бы не поломка
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал результаты гонщиков своей команды в гонке
Гран-при Китая, где Карлос Сайнс-младший завоевал седьмое место, а Даниил Квят не сумел финишировать из-за проблем с гидравликой.
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Видимо, что-то случилось...
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«Сегодня мы увидели очень интересную и захватывающую гонку.
Что касается Даниила, он хорошо стартовал и также был способен побороться за высокие позиции, но, к сожалению, в его машине начались проблемы с гидравликой. Этого не должно происходить, если ты хочешь бороться за хорошую позицию в Кубке конструкторов. Тем не менее у нас конкурентоспособная машина, и я уверен, что мы сможем завоевать много очков в будущих гонках. Именно это мы и будем ставить своей целью», — отметил Тост для
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