Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29367022/
9 апреля 2017, 15:20 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Тост: Квят был способен побороться за высокие места, если бы не поломка

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал результаты гонщиков своей команды в гонке Гран-при Китая, где Карлос Сайнс-младший завоевал седьмое место, а Даниил Квят не сумел финишировать из-за проблем с гидравликой.

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Китая. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«Сегодня мы увидели очень интересную и захватывающую гонку. Во-первых, я хочу поздравить Карлоса с его рискованным решением — он был единственным, кто стартовал на сликах. Он провёл великолепную гонку и финишировал седьмым. Без сейфти-каров, я думаю, он добился бы и лучшего результата и он полностью этого заслуживал. Было здорово видеть, как он сражается с лидерами.

Что касается Даниила, он хорошо стартовал и также был способен побороться за высокие позиции, но, к сожалению, в его машине начались проблемы с гидравликой. Этого не должно происходить, если ты хочешь бороться за хорошую позицию в Кубке конструкторов. Тем не менее у нас конкурентоспособная машина, и я уверен, что мы сможем завоевать много очков в будущих гонках. Именно это мы и будем ставить своей целью», — отметил Тост для пресс-релиза «Торо Россо».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!