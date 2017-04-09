Тост: Квят был способен побороться за высокие места, если бы не поломка

«Сегодня мы увидели очень интересную и захватывающую гонку. Во-первых, я хочу поздравить Карлоса с его рискованным решением — он был единственным, кто стартовал на сликах. Он провёл великолепную гонку и финишировал седьмым. Без сейфти-каров, я думаю, он добился бы и лучшего результата и он полностью этого заслуживал. Было здорово видеть, как он сражается с лидерами.



Что касается Даниила, он хорошо стартовал и также был способен побороться за высокие позиции, но, к сожалению, в его машине начались проблемы с гидравликой. Этого не должно происходить, если ты хочешь бороться за хорошую позицию в Кубке конструкторов. Тем не менее у нас конкурентоспособная машина, и я уверен, что мы сможем завоевать много очков в будущих гонках. Именно это мы и будем ставить своей целью», — отметил Тост для пресс-релиза «Торо Россо».