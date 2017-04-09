Гонщик британской конюшни не смог вернуться на трассу после столкновения.

— В десятом повороте я ощутил удар в заднюю часть машины. На этом гонка для меня закончилась, — приводит Autosport слова Стролла. — Я был впереди и знал, что это мой поворот. Из-за удара машина получила серьезные повреждения: кажется, был прокол шины и поврежденная подвеска. Несмотря на то, что день сложился неудачно, мы можем вынести позитив из этого уик-энда, ведь в квалификации мы выступили хорошо.