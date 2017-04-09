Лэнс Стролл: Почувствовал удар в заднюю часть машины — на этом гонка для меня закончилась
Пилот «Уильямс» Лэнс Стролл после «Гран-при Китая» рассказал об аварии с участием Серхио Переса из «Форс Индии».
Гонщик британской конюшни не смог вернуться на трассу после столкновения.
— В десятом повороте я ощутил удар в заднюю часть машины. На этом гонка для меня закончилась, — приводит Autosport слова Стролла. — Я был впереди и знал, что это мой поворот.
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