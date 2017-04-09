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9 апреля 2017, 14:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Довинацци: Хочу поскорее забыть этот Гран-при

Антонио Довинацци принёс извинения «Зауберу» за то, что в гонке Гран-при Китая вновь разбил болид.

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Китая. Увеличить
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© Reuters

Итальянец угодил в аварию на пятом круге гонки.

В субботу резервный пилот «Феррари», подменяющий в «Заубере» Паскаля Верляйна, угодил в аварию в квалификации.

«В первую очередь я хочу принести извинения своей команде. Они проделали отличную работу, чтобы подготовить болид к гонке. Это большое разочарование, что сегодня я снова его разбил. Нужно вынести из этого урок. Я просто хочу поскорее забыть этот уик-энд», — приводит слова Джовинацци F1i.
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