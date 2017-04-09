Довинацци: Хочу поскорее забыть этот Гран-при
Антонио Довинацци принёс извинения «Зауберу» за то, что в гонке
Гран-при Китая вновь разбил болид.
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Итальянец угодил в аварию на пятом круге гонки.
В субботу резервный пилот «Феррари», подменяющий в «Заубере» Паскаля Верляйна, угодил в аварию в квалификации.
«В первую очередь я хочу принести извинения своей команде. Они проделали отличную работу, чтобы подготовить болид к гонке. Это большое разочарование, что сегодня я снова его разбил. Нужно вынести из этого урок. Я просто хочу поскорее забыть этот уик-энд», — приводит слова Джовинацци F1i.
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