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9 апреля 2017, 14:46 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Фелипе Масса: Создавалось впечатление, что я скольжу по льду

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса, ставший 14-м на «Гран-при Китая», заявил, что разочарован итогом гонки.

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Китая. Увеличить
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© Reuters

Бразилец посетовал, что погодные условия повлияли на ход гонки.

— Я крайне разочарован результатом: сегодня все было против нас, — приводит Autosport слова Массы. — На старте на машине прокрутились колеса. Затем на сликах мы вынуждены были проехать пять медленных кругов за машиной безопасности, в результате чего шины стали абсолютно холодными.

Я не мог нормально управлять автомобилем: создавалось впечатление, что я скольжу по льду. Это был худший момент гонки. Мы потеряли много времени и мест. Затем мы решили рискнуть и остановиться для замены резины раньше остальных, чтобы я смог отыгрывать позиции, но это оказалось невыполнимым заданием. Теперь нужно сконцентрироваться на уик-энде в Бахрейне.
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