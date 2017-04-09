Фелипе Масса: Создавалось впечатление, что я скольжу по льду

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Бразилец посетовал, что погодные условия повлияли на ход гонки.

— Я крайне разочарован результатом: сегодня все было против нас, — приводит Autosport слова Массы. — На старте на машине прокрутились колеса. Затем на сликах мы вынуждены были проехать пять медленных кругов за машиной безопасности, в результате чего шины стали абсолютно холодными.