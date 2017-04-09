Итальянец против «Феррари». Почему Феттель проиграл Хэмилтону?

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ПОГОДА

«Гран-при Китая» заинтриговал еще в пятницу. Не расстановкой сил на трассе. Туманом и дождем. Непогода спутала карты организаторам и гонщикам — по ходу первой практики лишь несколько пилотов смогли проехать по парочке кругов, вторую сессию и вовсе отменили. Прогноз синоптиков не утешал — на воскресенье обещали ливень. И ладно ливень — мог вернуться и туман! А значит — медицинский вертолет в таких условиях не мог подняться в воздух и долететь до госпиталя, расположенного в 38 км от трека. По правилам чемпионата мира заезды в этом случае проводить нельзя. Отменять гонку?

Команды решили перестраховаться, запросив у ФИА любопытный вариант — провести гонку вслед за квалификацией. В субботу. Уж всяко лучше, чем оставаться в Шанхае еще на один день (да и кто знает, что там будет в понедельник?). Организаторы все сделали по-своему. В ближайшую к трассе больницу (5 км) в спешном порядке доставили все нужное оборудование, усилили персонал, плюс обеспечили проезд машины скорой помощи в сопровождении полицейских — так, чтобы, если вдруг потребуется, дорога с трека и до госпиталя заняла не больше пяти минут. В нормы регламента по безопасности в итоге уложились. Гонку переносить не стали. Старт прошел вовремя.

Сама больница, к счастью, не потребовалась.

АВАРИЯ

Да и с погодой все вышло нормально. Да, дождь пошел — но лишь с утра. К началу гонки трасса была влажной, но и только. Впрочем, это сыграло свою роль….

В квалификации болельщики сделали для себя два вывода. Первое — Валттери Боттас пока не может соперничать с Льюисом Хэмилтоном. Второе — «Феррари» может обгонять Боттаса! Себатьян Феттель на 0,001 опередил второго пилота «Мерседеса», попав на первый ряд стартового поля. И Кими Райкконен к другому финну был тоже близок. После победы на «Гран-при Австралии» Скудерия рассчитывала, что и в Шанхае им удастся услышать итальянский гимн. Да, шансы были! Но как обидно, что в борьбе с Льюисом «Феррари» помешал свой собственный пилот….

Пусть и резервный.

Антонио Джовинацци вновь заменил в «Заубере» Паскаля Верляйна. Немец по-прежнему не готов физически к полной дистанции заездов из-за последствий зимней аварии на «Гонке чемпионов». Так что в Шанхае, как и в Мельбурне, за руль его болида сел резервный гонщик «Феррари» — первый итальянец в «Формуле-1» с 2011 года. В Австралии Антонио смог финишировать 12-м — успех, учитывая уровень «Заубера». Но вот в Китае невольно спутал карты своей родной «конюшне»….

Весь пелотон — за исключением Карлоса Сайнса — стартовал на промежуточных покрышках. Никто не знал, как будет сохнуть трасса. Но выяснилось — быстро. Себатьян Феттель уже на втором круге заехал в боксы — поставить слики. Два «Мерседеса» его примеру не последовали….

А на четвертом Джовинацци, станцевав на луже, отправился в отбойник. Прямо на старт-финишной прямой. Желтые флаги, сейфти-кар… .

— Я рискнул, проведя пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности после аварии с учатием Лэнса Стролла (юного канадца выбил с трассы Серхио Перес, — Прим. ред.). И не прогадал! Слики позволили ехать быстрее. Только воспользоваться своим преимуществом я в итоге не смог, — признал после финиша Феттель. — Когда на трассе появился настоящий сейфти-кар, я потерял возможность отыграть позиции. Застрял в паровозике. Затем, конечно, попытался догнать Льюиса. Но он отвечал на каждый мой быстрый круг.

— Если бы не машина безопасности, борьба за победу была бы более плотной, — согласился с Феттелем Хэмилтон. — У нас с Себой и так был одинаковый темп. Чувствую, в этом сезоне всех ждет острая битва за титул. Пожалуй — такая, в какой я еще не участвовал!

Но это — слова после финиша. А в гонке Себастьян, не сумев выгодно использовать более ранний переход на слики, так и не смог достать соперника. Льюис пятый раз выиграл в Шанхае. И третий раз в карьере собрал «Большой шлем» (поул-позиция, лидерство от старта до финиша, победа в гонке).

При этом компанию на подиуме двум лидерам сезоне составил вовсе не Боттас….

ПРОРЫВ

— Ферстаппен пилотировал невероятно! — признал Кристиан Хорнер. И сложно было не согласиться с боссом «Ред Булла».

У австрийской команды и в прошлом году был подиум на «Гран-при Китая». Жесткий обгон Феттеля в одном из первых поворотов, борьба с Себом на трассе, фраза немца «пролетел, как торпеда»… И российский флаг над пьедесталом — в честь Даниила Квята, ставшего третьим. Как много изменилось с тех пор.

Для Квята. С «Ред Буллом » как раз все в порядке. Кроме моторов «Рено».

— У меня не работали два цилиндра. А в таких условиях сложно что-то показать в квалификации, — вздыхал Ферстаппен.

Проблемы с мотором откинули голландца на 19-е место — опередил он только Эстебана Окона. Но это — в субботу. Уже до старта гонки Макс отыграл пару позиций — благодаря штрафам соперников (Романа Грожана и Джолиона Палмера наказали за высокую скорость в режиме желтых флагов в квалификации, Джовинацци — за замену коробки передач). Все остальное парень сделал сам. Уже на первом круге вошел в топ-10. Опередил Боттаса. Опередил партнера — Дэна Риккиардо. Опереди Райкконена. Да он чуть Хэмилтона не опередил! Льюис, правда, в итоге, уехал от Макса. Как и Феттель. Но третье место на финише после старта с 16-го — разве не круто? Это было так же ярко, как выступление Квята в прошлом году. Даниила выбрали «пилотом дня» после «Гран-при Китая"-2016. Ферстаппена им выбрали теперь.

Жаль, сам Квят в этот раз оказался на обочине праздника.

СХОД

Причем, в прямом смысле — на обочине девятого поворота. Хотя все начиналось неплохо. Квалификация принесла уфимцу девятое место на старте — в отличие от партнера, Карлоса Сайнса, он сумел выйти в третий сегмент. Мог выступить даже лучше, но….

— Жаль, не дотянулся до седьмой позиции. А я был близок! — признался россиянин.

Потом добавил:

— В любом случае, в гонке будет шансы отыграться. Особенно, если вмешается погода.

Вмешалась в итоге гидравлика. Отказ системы, потеря мощности — и сход. Удачный старт, прорыв на шестую позицию — все это оказалось перечеркнуто проблемой с техникой. Уик-энд в Шанхае для Квята завершился уже к 18-му кругу.

— В любом случае, финишировать в десятке было невозможно, — расскажет Даниил. — Сайнс рискнул, стартуя на сликах, но эта стратегия могла не сработать. Мы перестраховались, выбрав покрышки промежуточного типа. Никто не знал, что все так обернется — что трасса быстро высохнет, а на четвертом круге появится машина безопасности. В таких условиях шины «софт» работали плохо — я никак не мог их прогреть. И соперники меня легко обгоняли. А потом отказала гидравлика… Тут ничего не оставалось. Только остановиться — и сойти.