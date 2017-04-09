Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29366728/
9 апреля 2017, 14:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хюлькенберг получил два штрафных балла от стюардов Гран-при Китая

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг получил два штрафных очка от стюардов Гран-при Китая за то, что допустил два идентичных нарушения по ходу гонки — обгоны в режиме автомобиля безопасности, сообщает F1 Fanatic.

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Китая. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Теперь у пилота «Рено» шесть штрафных очков, ровно половина от числа штрафных баллов, по достижении которых гонщик дисквалифицируется на одну гонку

Немец был оштрафован на пять секунд за обгон Ромена Гроана в режиме виртуальной машины безопасности. Спустя всего две минуты Хюлькенберг обогнал в режиме автомобиля безопасности Маркуса Эриксона, за что получил ещё 10 штрафных секунд.

Однако стюарды не оштрафовали гонщика «Хааса’Кевина Магнуссена за слишком медленную езду за сейфти-каром. После проведения расследования они пришли к выводу, что у датчанина возникли технические проблемы с болидом, что привело к падению его скорости.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!