Хюлькенберг получил два штрафных балла от стюардов Гран-при Китая

Теперь у пилота «Рено» шесть штрафных очков, ровно половина от числа штрафных баллов, по достижении которых гонщик дисквалифицируется на одну гонку



Немец был оштрафован на пять секунд за обгон Ромена Гроана в режиме виртуальной машины безопасности. Спустя всего две минуты Хюлькенберг обогнал в режиме автомобиля безопасности Маркуса Эриксона, за что получил ещё 10 штрафных секунд.



Однако стюарды не оштрафовали гонщика «Хааса’Кевина Магнуссена за слишком медленную езду за сейфти-каром. После проведения расследования они пришли к выводу, что у датчанина возникли технические проблемы с болидом, что привело к падению его скорости.