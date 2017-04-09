Хюлькенберг получил два штрафных балла от стюардов Гран-при Китая
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг получил два штрафных очка от стюардов
Гран-при Китая за то, что допустил два идентичных нарушения по ходу гонки — обгоны в режиме автомобиля безопасности, сообщает F1 Fanatic.
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Видимо, что-то случилось...
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Теперь у пилота «Рено» шесть штрафных очков, ровно половина от числа штрафных баллов, по достижении которых гонщик дисквалифицируется на одну гонку
Немец был оштрафован на пять секунд за обгон Ромена Гроана в режиме виртуальной машины безопасности. Спустя всего две минуты Хюлькенберг обогнал в режиме автомобиля безопасности Маркуса Эриксона, за что получил ещё 10 штрафных секунд.
Однако стюарды не оштрафовали гонщика «Хааса’Кевина Магнуссена за слишком медленную езду за
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