Риккардо и Перес получили выговоры за опоздание к гимну на Гран-при Китая
Гонщики Формулы-1 Даниэль Риккардо («Ред Булл») и Серхио Перес «Форс Индия» получили выговоры за опоздание на церемонию исполнения государственного гимна перед гонкой
Гран-при Китая, сообщает Autosport.
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Для того, чтобы гонщики не опаздывали к гимну в этом году специально было сокращено время на пробные круги по пути на стартовую решетку с 15 до восьми минут. Согласно регламент, все пилоты должны находиться в передней части стартовой решётки, где исполняется национальный гимн, за 14 минут до проведения прогревочного круга.
Для Риккардо этот выговор стал первым в 2017 год, тогда как Перес получил же второй выговор (первый был на
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