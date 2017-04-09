Риккардо и Перес получили выговоры за опоздание к гимну на Гран-при Китая

Для того, чтобы гонщики не опаздывали к гимну в этом году специально было сокращено время на пробные круги по пути на стартовую решетку с 15 до восьми минут. Согласно регламент, все пилоты должны находиться в передней части стартовой решётки, где исполняется национальный гимн, за 14 минут до проведения прогревочного круга.



Для Риккардо этот выговор стал первым в 2017 год, тогда как Перес получил же второй выговор (первый был на Гран-при Австралии). Три выговора караются потерей десяти мест на стартовой решётке в следующем Гран-при после получения последнего предупреждения.