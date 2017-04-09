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9 апреля 2017, 14:09 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Даниил Квят: Ставка Сайнса и его инженеров сыграла, но мое время еще придет

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят, не сумевший финишировать на «Гран-при Китая», подчеркнул, что мог бы опередить гонщиков «Форс Индии».

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Отметим, что партнер россиянина по конюшне Карлос Сайнс финишировал седьмым.

— Старт был отличным, — цитирует Motorsport Квята. — Я шел шестым, все было отлично. Я обогнал несколько машин по внешней траектории на промежуточных шинах, и достаточно скоро стало очевидно, что в режиме виртуальной машины безопасности нам стоит перейти на слики. Мы выбрали «софт». Мы бы, скорее всего, попытались проехать на них как можно дольше, и, я думаю, определенно, могли набрать сегодня очки.

Вероятно, если оглянуться назад, можно сказать, что на «суперсофт» было бы легче. Потому что прогреть «софт» в этих условиях было достаточно сложно. Но как только шины начали работать, машиной стало приятно управлять.

Это была, возможно, в чем-то консервативная стратегия, но нам бы все равно хватило скорости для того, чтобы набрать очки. Мы должны были, я думаю, финишировать впереди «Форс Индии». Так или иначе, в итоге у нас возникла проблема с гидравликой, и мы в любом случае не узнаем, чем бы все закончилось. Жаль, что не удалось финишировать в десятке.

Мне было комфортно стартовать на промежуточных, потому что сегодня я был впереди на старте, так что не мы хотели принимать рискованных решений. Их (Карлоса Сайнса и его инженеров) ставка сыграла, как уже бывало в прошлом, но не более того. Мое время придет.

Все могло пойти по совершенно другому сценарию. Мы были первой машиной команды и не могли рисковать. Нельзя просто надеяться на автомобиль безопасности. Да, высока вероятность, что в таких условиях он появится на трассе, но строить на этом тактику неправильно.
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