Риккардо: Даже с DRS я не мог выйти на атаку позиции Ферстаппена

После перехода с дождевой резины на слики австралиец поднялся на второе место, однако не смог заставить шины «суперсофт» работать должным образом и пропустил вперёд пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля и своего напарника Макса Ферстаппена.



«На первом отрезке мы потеряли время, я испытывал большие проблемы с передними покрышками. После рестарта проблемы доставляла передняя левая шина. Я чувствовал, что меня просто “съедают”. После пит-стопа я прибавил, но я никогда не был достаточно близко к лидерам.



Мы всё ещё в 45 секундах от победы. Мы знаем, что у нас есть работа, которую нужно сделать. Для команды финиш на третьем и четвёртом местах — это хороший результат. Оба болида добрались до финиша, что является позитивным моментом, но нам ещё нужно улучшить скорость», — цитирует Риккардо GPUpdate.



Что касается борьбы в гонке с напарником, то австралиец отметил: «Я пытался приблизиться. Я чувствовал, что подобрался достаточно близко, но потом возникли проблемы в работе покрышек. Даже с DRS я никогда не выходил на хорошую позицию, чтобы обогнать. Я думал об атаке по внутренней траектории, но она всё ещё была достаточно мокрой. Расстраивает, что я не попал на подиум, но я продолжу борьбу», — цитирует Риккардо Autosport.