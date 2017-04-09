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9 апреля 2017, 14:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: Даже с DRS я не мог выйти на атаку позиции Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо расстроен тем, что ему не удалось финишировать на подиуме в гонке Гран-при Китая.

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После перехода с дождевой резины на слики австралиец поднялся на второе место, однако не смог заставить шины «суперсофт» работать должным образом и пропустил вперёд пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля и своего напарника Макса Ферстаппена.

«На первом отрезке мы потеряли время, я испытывал большие проблемы с передними покрышками. После рестарта проблемы доставляла передняя левая шина. Я чувствовал, что меня просто “съедают”. После пит-стопа я прибавил, но я никогда не был достаточно близко к лидерам.

Мы всё ещё в 45 секундах от победы. Мы знаем, что у нас есть работа, которую нужно сделать. Для команды финиш на третьем и четвёртом местах — это хороший результат. Оба болида добрались до финиша, что является позитивным моментом, но нам ещё нужно улучшить скорость», — цитирует Риккардо GPUpdate.

Что касается борьбы в гонке с напарником, то австралиец отметил: «Я пытался приблизиться. Я чувствовал, что подобрался достаточно близко, но потом возникли проблемы в работе покрышек. Даже с DRS я никогда не выходил на хорошую позицию, чтобы обогнать. Я думал об атаке по внутренней траектории, но она всё ещё была достаточно мокрой. Расстраивает, что я не попал на подиум, но я продолжу борьбу», — цитирует Риккардо Autosport.
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