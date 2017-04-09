Китайские проблемы Квята и ностальгия по Росбергу

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Второй в сезоне этап чемпионата мира начался на влажной от дождя трассе, и старт гонки получился насыщенным событиями и очень перспективным для россиянина Даниила Квята. Но технические проблемы испортили пилоту «Торо Россо» всю гонку. Победил же тот, от которого этого ждали. «СЭ» вспомнил самые интересные моменты «Гран-при Китая».

КВЯТА ПОДВЕЛА КОРОБКА

Даниил Квят вынужден был завершить гонку в Шанхае на 19-м круге, остановив машину в безопасном месте на трассе. Такой приказ последовал из боксов, поскольку инженеры «Торо Россо» признали свое поражение в борьбе с электронными системами. А ведь уик-энд складывался для Даниила прекрасно.

Он отлично провел квалификацию, показав девятый результат и на две позиции опередив своего напарника Карлоса Сайнса. На старте гонки Квят не просто сохранил позицию, но и пробился вверх сначала на одно место, а затем и вовсе перебрался в первую шестерку. Все шло отлично, если бы не режимы сначала виртуального, а затем и реального пейс-кара, связанные с вылетами других пилотов.

В это время Квята позвали в боксы на смену резины с промежуточной на слики, и после возвращения в гонку Даниил сначала опустился в конец первой десятки, а затем оказался и за ее пределами. Российский гонщик пожаловался команде, что отказал усилитель руля, но он и после этого остался на трассе и продолжал бороться, а затем начались перебои с работой коробки передач, после чего Квят вынужден был сойти.

Жаль, ведь «Торо Россо» в Китае показала очень неплохую скорость. Сайнс в итоге стал седьмым, причем единственным из всего пелотона он стартовал на сликах. Ну, как стартовал — еле тронулся с места, в одном из поворотов его развернуло, затем испанец допустил контакт с рельсом безопасности. Прямо как начинающий велосипедист. А затем разогнался и поехал. Конечно, Карлосу повезло с тем, что режимы пейс-кара были в самый нужный для него момент, и тем не менее. Квят вполне мог быть в десятке вторую гонку подряд, но не сложилось.

ПРОРЫВ ФЕРСТАППЕНА, ПОБЕДА ХЭМИЛТОНА

Победу в Китае — уже пятую в карьере в Шанхае — одержал обладатель поул-позишн Льюис Хэмилтон. Трехкратный чемпион мира уверенно стартовал, не дернулся в боксы в начале гонки, как многие другие, не допустил ни единой ошибки и не испытал практически никакого давления со стороны соперников. Если только в самом начале, но затем его преимущество было значительным. Поул, лучший круг, победа — Льюис собрал все.

Хэмилтон выиграл в 54-й раз в карьере и догнал по набранным очкам Себастьяна Феттеля. Пилот «Феррари» финишировал вторым. Немецкий гонщик из всех лидеров раньше всех решился на смену резины с промежуточной на слик, и на какое-то время откатился на шестое место, но постепенно вернул себе все утраченные позиции.

Гонщиком дня стал Макс Ферстаппен. Пилот «Ред Булла» совершил впечатляющий старт. С 16-й позиции он прошил практически весь пелотон и спустя короткое время после рестарта уже был третьим! Он провел великолепную гонку, если бы не одно обстоятельство. В конце гонки в течение нескольких кругов Ферстаппена прессинговал его напарник Дэн Риккьярдо, а впереди двух «Ред Буллов» ехал круговой Роман Грожан на «Хаасе», которого голландец с австралийцем никак не могли догнать.

Так вот Ферстаппен примерно с десяток раз потребовал от команды принять все меры, что Грожану показали синий флаг и тот убрался с трассы. Но в ответ слышал, что необходимо приблизиться к французу как можно ближе, а сделать этого Макс не мог. В общем, на последнем круге Грожан оторвался от пилотов «Ред Булл», а между Ферстаппеном и Риккьярдо была очень плотная борьба вплоть до контакта, в которой более молодой и наглый сохранил свою позицию.

Грожан же исполнил самый красивый обгон гонки, по внешнему радиусу сумев в улитке пройти Фелипе Массу. Правда, очков Роману это не принесло, он финишировал 11-м.

НИКО, ТЫ ЕЩЕ МОЖЕШЬ БЫТЬ ЧЕТВЕРТЫМ… ТО ЕСТЬ, ВАЛЬТТЕРИ

После неудачного «Гран-при Австралии» казалось, что «Ред Буллам» не удастся приблизиться к «Мерседесу» и «Феррари», но вторые номера команд-лидеров на сей раз финишировали ниже.

Вальттери Боттас со старта прессинговал Феттеля, которому уступил в квалификации лишь одну тысячную, но после рестарта на восьмом круге откатился на 12-е место. Финна развернуло на довольно скользкой трассе, и ему пришлось непросто. Боттас боролся за то, чтобы пробиться как можно ближе к первой тройке, но в итоге остался шестым, вслед за соотечественником Кими Райкконеном.

В одном из эпизодов гонки, когда Боттас на свежей резине догонял ушедших вперед, из боксов «Мерседеса» его подбодрили: «Давай, Нико, ты еще можешь быть четвертым. То есть, Вальттери». Наверное, всем было смешно, кроме самого Боттаса. Да, у него подписан контракт всего на один сезон, он пришел на место чемпиона мира и пилота, который был в «Мерседесе» с момента основания команды, и все же.

Райкконен боролся за третье место, но в итоге стал пятым. В начале гонки он много жаловался на то, что у него просто нет мощности именно в те моменты, когда необходимо ее набирать, чтобы иметь возможность для обгона. Когда проблемы были решены, Кими мог претендовать только на пятое место.

Стоит отметить финиш на восьмой позиции пилота «Хаас» Кевина Магнуссена, двойной очковый финиш Серхио Переса и Эстебана Окона из розовой «Форс Индии», а также отличный пилотаж в исполнении Фернандо Алонсо. Но двукратный чемпион мира, который поднял «Макларен» до седьмой позиции, не сумел финишировать из-за технических проблем, возникших на болиде.

ДВА НОВИЧКА — ДВЕ АВАРИИ

И еще — два новичка сезона Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци оказали непосредственное влияние на старте на весь дальнейший ход гонки. Канадец из «Уильямс» после прекрасной квалификации на 10-м месте первым завершил борьбу. Но не из-за собственной ошибки, а из-за того, что Перес по время попытки обгона слишком сблизился, болиды столкнулись колесами и «Уильямс» оказался в гравии. Это был режим виртуального пейс-кара.

А вот после того как Джовинацци, в квалификации разбивший «Заубер» на стартовой прямой, сделал то же самое на четвертом круге гонки, и на трассе появился реальный пейс-кар, итальянец вряд ли продолжит заменять Паскаля Верляйна в швейцарской команде. Немец даже с компрессионным переломом позвонков будет менее опасен на трассе. Скорее всего, Паскаль вернется за руль «Заубера» на «Гран-при Бахрейна», который состоится всего через неделю.