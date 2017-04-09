Льюис Хэмилтон: Борьба за титул в этом году будет очень упорной

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— Сегодняшняя гонка получилась очень тяжелой для всех нас. Мы все стартовали на промежуточных шинах, было тяжело. На старте гонки трасса была сухой, за исключением пары поворотов, где были мокрые участки.

У нас с Себом и Максом был примерно одинаковый темп. Если бы не машина безопасности, борьба за победу получилась бы гораздо более упорной.

Борьба за титул в этом году будет очень плотной, если не самой плотной из всех, в которых мне доводилось участвовать. И я с нетерпением жду этого сражения, — рассказал Хэмилтон.

Следующий этап чемпионата мира пройдет 16 апреля в Бахрейне, а 30 апреля в Сочи состоится «Гран-при России».

«Гран-при Китая».

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