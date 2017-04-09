Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29365915/
9 апреля 2017, 13:37 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Льюис Хэмилтон: Борьба за титул в этом году будет очень упорной

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Китая».

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Китая. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

— Сегодняшняя гонка получилась очень тяжелой для всех нас. Мы все стартовали на промежуточных шинах, было тяжело. На старте гонки трасса была сухой, за исключением пары поворотов, где были мокрые участки.

У нас с Себом и Максом был примерно одинаковый темп. Если бы не машина безопасности, борьба за победу получилась бы гораздо более упорной.

Борьба за титул в этом году будет очень плотной, если не самой плотной из всех, в которых мне доводилось участвовать. И я с нетерпением жду этого сражения, — рассказал Хэмилтон.

Следующий этап чемпионата мира пройдет 16 апреля в Бахрейне, а 30 апреля в Сочи состоится «Гран-при России».

«Гран-при Китая».

Итоговое положение

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:37.36,160.
2. Себастьян Феттель («Феррари») +6,250.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192.
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035.
5. Кими Райкконен («Феррари») +48,076.
6. Валттери Боттас («Мерседес») +48,808.
7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1:12,893.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
9. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг.
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг.
11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг.
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг.
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг.
14. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг.
15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг.
16. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал (36-й круг).
17. Даниил Квят («Торо Россо») — не финишировал (21-й круг).
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал (20-й круг).
19. Антонио Джовинацци («Заубер») — не финишировал (5-й круг).
20. Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал (2-й круг).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Самая страшная футбольная травма года произошла в прошлые выходные (видео)