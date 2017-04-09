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https://sport.mail.ru/news/formula1/29365799/
9 апреля 2017, 12:32 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон сравнялся с Простом по числу подиумов в карьере

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон благодаря победе на Гран-при Китая завоевал свой 106-й подиум в карьере.

По данному показателю британец догнал четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста и теперь делит с ним вторую строчку. Больше подиумов — 155 — только у Михаэля Шумахера.

Позади Хэмилтона и Проста находятся Фернандо Алонсо (97 подиумов), Себастьян Феттель (88) и Кими Райкконен (84).

Эта победа стала для Льюиса 54-й в карьере. По данному показателю Хэмилтон идёт на чистом втором месте, опережая Проста на три выигрыша. Лидирует также Михаэль Шумахер с 91 победой.
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