Хэмилтон сравнялся с Простом по числу подиумов в карьере
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон благодаря победе на
Гран-при Китая завоевал свой 106-й подиум в карьере.
По данному показателю британец догнал четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста и теперь делит с ним вторую строчку. Больше подиумов — 155 — только у Михаэля Шумахера.
Позади Хэмилтона и Проста находятся Фернандо Алонсо (97 подиумов), Себастьян Феттель (88) и Кими Райкконен (84).
Эта победа стала для Льюиса 54-й в карьере. По данному показателю Хэмилтон идёт на чистом втором месте, опережая Проста на три выигрыша. Лидирует также Михаэль Шумахер с 91 победой.
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