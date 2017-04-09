Хэмилтон сравнялся с Простом по числу подиумов в карьере

По данному показателю британец догнал четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста и теперь делит с ним вторую строчку. Больше подиумов — 155 — только у Михаэля Шумахера.



Позади Хэмилтона и Проста находятся Фернандо Алонсо (97 подиумов), Себастьян Феттель (88) и Кими Райкконен (84).



Эта победа стала для Льюиса 54-й в карьере. По данному показателю Хэмилтон идёт на чистом втором месте, опережая Проста на три выигрыша. Лидирует также Михаэль Шумахер с 91 победой.