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9 апреля 2017, 12:30 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Себастьян Феттель: Я провел захватывающую гонку

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен своим выступлением на «Гран-при Китая» и отметил, что победить ему помешало время, потраченное в потоке.

Феттель пришел к финишу вторым, уступив Льюису Хэмилтону на «Мерседесе».

— Автомобиль безопасности появился как раз когда я почувствовал, что на сухих шинах я ехал гораздо быстрее, но я провел захватывающую гонку, — цитирует BBC Феттеля. — Какое-то время я потратил в потоке, но затем попытался навязать борьбу Хэмилтону. Это была хорошая гонка. Моя цель заключалась в том, чтобы догнать Льюиса. Я очень злился на поток, я чувствовал, что могу ехать быстрее.
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