Себастьян Феттель: Я провел захватывающую гонку

Феттель пришел к финишу вторым, уступив Льюису Хэмилтону на «Мерседесе».

— Автомобиль безопасности появился как раз когда я почувствовал, что на сухих шинах я ехал гораздо быстрее, но я провел захватывающую гонку, — цитирует BBC Феттеля. — Какое-то время я потратил в потоке, но затем попытался навязать борьбу Хэмилтону. Это была хорошая гонка. Моя цель заключалась в том, чтобы догнать Льюиса. Я очень злился на поток, я чувствовал, что могу ехать быстрее.