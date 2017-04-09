Себастьян Феттель: Я провел захватывающую гонку
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен своим выступлением на «Гран-при Китая» и отметил, что победить ему помешало время, потраченное в потоке.
Феттель пришел к финишу вторым, уступив Льюису Хэмилтону на «Мерседесе».
— Автомобиль безопасности появился как раз когда я почувствовал, что на сухих шинах я ехал гораздо быстрее, но я провел захватывающую гонку, — цитирует BBC Феттеля. —
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