Льюис Хэмилтон: «Мерседес» проделал хорошую работу
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил свою команду за успешное выступление на «Гран-при Китая».
Британец выиграл гонку, вторым стал Себастьян Феттель, а третьим — Макс Ферстаппен. Последнего Хэмилтон в интервью назвал «этот парень».
— Это было невероятно, — цитирует BBC Хэмилтона. Спасибо всем! В Шанхае великолепная публика. Нам было тяжело, но наша команда проделала хорошую работу, как и Феттель, и этот парень. Спасибо команде, мы снова на коне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter