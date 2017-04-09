Льюис Хэмилтон: «Мерседес» проделал хорошую работу

Британец выиграл гонку, вторым стал Себастьян Феттель, а третьим — Макс Ферстаппен. Последнего Хэмилтон в интервью назвал «этот парень».

— Это было невероятно, — цитирует BBC Хэмилтона. Спасибо всем! В Шанхае великолепная публика. Нам было тяжело, но наша команда проделала хорошую работу, как и Феттель, и этот парень. Спасибо команде, мы снова на коне.