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9 апреля 2017, 12:26 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Льюис Хэмилтон: «Мерседес» проделал хорошую работу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил свою команду за успешное выступление на «Гран-при Китая».

Британец выиграл гонку, вторым стал Себастьян Феттель, а третьим — Макс Ферстаппен. Последнего Хэмилтон в интервью назвал «этот парень».

— Это было невероятно, — цитирует BBC Хэмилтона. Спасибо всем! В Шанхае великолепная публика. Нам было тяжело, но наша команда проделала хорошую работу, как и Феттель, и этот парень. Спасибо команде, мы снова на коне.
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