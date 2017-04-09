Двоевластие. Хэмилтон выиграл в Китае и сравнялся по очкам с Феттелем
Хэмилтон выиграл 54-й
Гран-при в карьере — в чемпионате установилось двоевластие. Даниил Квят в Китае, увы, не финишировал.
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Старт: полусухое в Шанхае
Как и обещали синоптики, утром в Шанхае был дождь, однако к старту гонки, несмотря на затянутое тучами небо, осадки над трассой прекратились. Местами асфальт оставался довольно мокрым, большинство пилотов выбрали «промежуточные» шины, но в ряде команд задумались о старте на «сликах» — если дождь не зарядит вновь, то 20 болидов быстро высушат трек.
Единственным, кто рискнул начать гонку на резине для сухой погоды стал Карлос Сайнс. После прогревочного круга к нему присоединился Джолион Палмер: англичанин вместо стартовой решётки свернул на
Тем временем, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель благополучно стартовали на «промежуточных» шинах. Но если британец уверенно сохранил лидерство, а вот Себу пришлось отбиваться от атак Боттаса. В первом повороте Феттель «вывез» финна максимально широко, а вот позади них Даниэль Риккардо по внешней траектории прошёл Кими Райкконена и поднялся на четвёртую строчку.
В середине пелотона после контакта с «Форс Индия» Серхио Переса с трассы вылетел Лэнс Стролл, чей «Уильямс» намертво застрял во влажном гравии. Судьи объявили режим виртуального
После рестарта на «промежуточных» шинах осталась только пятёрка лидеров: Хэмилтон, Боттас, Риккардо, Райкконен и Ферстаппен. Далее расположились Феттель и Сайнс, которому в боксы ехать не пришлось, а замкнули топ-10 Окон, Алонсо и Квят.
Джовинацци делает это снова
В конце третьего круга автомобиль на стартовой прямой не удержал Антонио Джовинацци. «Заубер» итальянца благополучно вышел из финального поворота, но затем машину сорвало с траектории и бросило в отбойник. Судьи сразу же выпустили настоящую машину безопасности и пятеро лидеров синхронно свернули в боксы за «сликами».
К пятому кругу на резину для сухой трассы перешли все оставшиеся в гонке пилоты. Хэмилтон сохранил лидерство, Риккардо поднялся на второе место, а третьим теперь шёл Райкконен. Ферстаппен вышел уже на четвёртое место, а вынужденный ожидать напарника на
Трасса, тем временем, оставалась довольно влажной. Даже в режиме безопасности Сайнс и Боттас не удержались на трассе. Карлос в итоге пропустил Алонсо, а Боттас и вовсе вылетел из первой десятки.
Льюис уходит в отрыв
Хэмилтон, пользуясь тем, что гонщики «Ред Булл» сдерживают «Феррари», быстро создал себе отрыв в полторы секунды. Шедший позади Карлос Сайнс темпа лидеров не выдерживал и отстал на три секунды. Алонсо, Перес и Магнуссен растянулись ещё сильнее, а шедший десятым Боттас уступал лидерам более полуминуты.
Пока Льюис уезжал вперёд, Ферстаппен прошёл Риккардо и вышел на вторую позицию. Макс явно был быстрее напарника и начал приближаться к Хэмилтону, но британец в ответ сам взвинтил темп и восстановил преимущество. Риккардо, тем временем, угнаться за Максом не мог и сдерживал гонщиков «Феррари», которые всё дальше отставали от лидеров.
К 15-му кругу отрыв Хэмилтона от Ферстаппена достиг почти трёх секунд. Райкконен, тем временем, безуспешно прессинговал Риккардо. Феттель наблюдал за этой борьбой со стороны и не вмешивался в неё. Ферстаппену эта группа уступала уже четыре с половиной секунды.
Пятью кругами позже завершилась гонка для Даниила Квята. Россиянин всю дистанцию испытывал проблемы с темпом и не мог угнаться за «Хаасом» Магнуссена, а в
Наконец, на 21-м круге Феттель прошёл Райкконена и сам принялся атаковать Риккардо. Себу хватило буквально двух кругов, чтобы опередить «Ред Булл» и выйти на третью строчку. Немец блестяще раскачал оборону бывшего напарника, поравнялся с ним по внешней траектории в шпильке и лучше разогнался на выходе.
«Ред Булл» цепляется за подиум
К середине дистанции «слики» на машинах большинства пилотов начали стираться, гонка приближалась к волне
Пропустив Феттеля, Ферстаппен совершенно потерял темп и подпустил к себе Риккардо, а в конце круга свернул на
На 33-м круге на
По итогам
Паритет: 43 на 43
На последнем отрезке Себастьян Феттель предпринял попытку догнать Льюиса Хэмилтона, но лидер немедленно ответил и стало ясно, что в этот раз «Феррари» не победить. Льюис, лидировавший от старта до финиша, без видимых проблем доехал до финиша и записал на свой счёт первую в этом сезоне победу. Феттель финишировал вторым, завоевав третий подряд (включая
Кими Райкконен финишировал на пятом месте, Валттери Боттас закончил на шестой позиции, а Карлос Сайнс принёс «Торо Россо» шесть очков за седьмую позицию. Кевин Магнуссен, классифицировавшийся восьмым, набрал для «Хааса» первые в сезоне очки, а на девятом и десятом местах финишировали Перес и Окон.
В общем зачёте первую строчку теперь делят Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон — у обоих по 43 очка. На третью позицию вышел Макс Ферстаппен, отстающий от лидеров на 18 баллов. Валттери Боттас откатился на четвёртую позицию, а пятёрку сильнейших замыкает Кими Райкконен. Даниил Квят после двух этапов идёт на 11-й позиции.
В Кубке конструкторов вперёд вышел «Мерседес», «Феррари» теперь на второй строчке — разница между лидерами составляет один балл. «Ред Булл»
Следующий этап —
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