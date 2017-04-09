Двоевластие. Хэмилтон выиграл в Китае и сравнялся по очкам с Феттелем

Старт: полусухое в Шанхае

Как и обещали синоптики, утром в Шанхае был дождь, однако к старту гонки, несмотря на затянутое тучами небо, осадки над трассой прекратились. Местами асфальт оставался довольно мокрым, большинство пилотов выбрали «промежуточные» шины, но в ряде команд задумались о старте на «сликах» — если дождь не зарядит вновь, то 20 болидов быстро высушат трек.



Единственным, кто рискнул начать гонку на резине для сухой погоды стал Карлос Сайнс. После прогревочного круга к нему присоединился Джолион Палмер: англичанин вместо стартовой решётки свернул на пит-лейн и «переобулся» в «суперсофт».



Тем временем, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель благополучно стартовали на «промежуточных» шинах. Но если британец уверенно сохранил лидерство, а вот Себу пришлось отбиваться от атак Боттаса. В первом повороте Феттель «вывез» финна максимально широко, а вот позади них Даниэль Риккардо по внешней траектории прошёл Кими Райкконена и поднялся на четвёртую строчку.



В середине пелотона после контакта с «Форс Индия» Серхио Переса с трассы вылетел Лэнс Стролл, чей «Уильямс» намертво застрял во влажном гравии. Судьи объявили режим виртуального сэйфти-кара, а большинство пилотов, включая Феттеля, после первого же круга отправились за «сликами».



После рестарта на «промежуточных» шинах осталась только пятёрка лидеров: Хэмилтон, Боттас, Риккардо, Райкконен и Ферстаппен. Далее расположились Феттель и Сайнс, которому в боксы ехать не пришлось, а замкнули топ-10 Окон, Алонсо и Квят.

Джовинацци делает это снова

В конце третьего круга автомобиль на стартовой прямой не удержал Антонио Джовинацци. «Заубер» итальянца благополучно вышел из финального поворота, но затем машину сорвало с траектории и бросило в отбойник. Судьи сразу же выпустили настоящую машину безопасности и пятеро лидеров синхронно свернули в боксы за «сликами».



К пятому кругу на резину для сухой трассы перешли все оставшиеся в гонке пилоты. Хэмилтон сохранил лидерство, Риккардо поднялся на второе место, а третьим теперь шёл Райкконен. Ферстаппен вышел уже на четвёртое место, а вынужденный ожидать напарника на пит-лейне Боттас откатился на пятую строчку.



Трасса, тем временем, оставалась довольно влажной. Даже в режиме безопасности Сайнс и Боттас не удержались на трассе. Карлос в итоге пропустил Алонсо, а Боттас и вовсе вылетел из первой десятки.



Сэйфти-кар покинул трассу в конце седьмого круга. Хэмилтон и Риккардо сохранили свои позиции, а у Райкконена возникли проблемы с мотором. Финна тут же прошёл Ферстаппен. Неудачно рестартовал и Квят: россиянин не смог отбиться от Переса, а вскоре пропустил Магнуссена и Боттаса.

Льюис уходит в отрыв

Хэмилтон, пользуясь тем, что гонщики «Ред Булл» сдерживают «Феррари», быстро создал себе отрыв в полторы секунды. Шедший позади Карлос Сайнс темпа лидеров не выдерживал и отстал на три секунды. Алонсо, Перес и Магнуссен растянулись ещё сильнее, а шедший десятым Боттас уступал лидерам более полуминуты.



Пока Льюис уезжал вперёд, Ферстаппен прошёл Риккардо и вышел на вторую позицию. Макс явно был быстрее напарника и начал приближаться к Хэмилтону, но британец в ответ сам взвинтил темп и восстановил преимущество. Риккардо, тем временем, угнаться за Максом не мог и сдерживал гонщиков «Феррари», которые всё дальше отставали от лидеров.



К 15-му кругу отрыв Хэмилтона от Ферстаппена достиг почти трёх секунд. Райкконен, тем временем, безуспешно прессинговал Риккардо. Феттель наблюдал за этой борьбой со стороны и не вмешивался в неё. Ферстаппену эта группа уступала уже четыре с половиной секунды.



Пятью кругами позже завершилась гонка для Даниила Квята. Россиянин всю дистанцию испытывал проблемы с темпом и не мог угнаться за «Хаасом» Магнуссена, а в какой-то момент машина не выдержала окончательно.



Наконец, на 21-м круге Феттель прошёл Райкконена и сам принялся атаковать Риккардо. Себу хватило буквально двух кругов, чтобы опередить «Ред Булл» и выйти на третью строчку. Немец блестяще раскачал оборону бывшего напарника, поравнялся с ним по внешней траектории в шпильке и лучше разогнался на выходе.

«Ред Булл» цепляется за подиум

К середине дистанции «слики» на машинах большинства пилотов начали стираться, гонка приближалась к волне пит-стопов. Наибольшие проблемы возникли у «Рено», а вскоре ошибку на торможении допустил Ферстаппен. Феттель был уже за спиной голландца и воспользовался открытой дверью — за семь кругов Себ на трассе прошёл обоих пилотов «Ред Булл».



Пропустив Феттеля, Ферстаппен совершенно потерял темп и подпустил к себе Риккардо, а в конце круга свернул на пит-лейн за свежими шинами. На свежем «суперсофте» Макс обновил рекорд гонки и прошёл Боттаса, но Хэмилтон на порядком изношенном «софте» тут же перекрыл время голландца.



На 33-м круге на пит-стоп свернул и второй «Ред Булл», а кругом позже за свежими шинами отправился Феттель. На трассу Себ вернулся с двумя секундами запаса относительно Ферстаппена и намного впереди Риккардо. Хэмилтон остановился в боксах на 36-м (за счёт большого отрыва британец даже на один круг не отдал лидерства). Дольше других лидеров держался Райкконен, но и Кими отправился на пит-лейн на 39-м круге.



По итогам пит-стопов отрыв Хэмилтона составил уже девять секунд. Феттель шёл вторым и ещё восемь секунд «вёз» Ферстаппену и Риккардо. Райкконен вернулся на трассу только шестым — между Сайнсом и Боттасом. На свежем «суперсофте» Кими довольно быстро прошёл Карлоса, но пилоты «Ред Булл» к этому моменту уехали уже на 15 секунд.

Паритет: 43 на 43

На последнем отрезке Себастьян Феттель предпринял попытку догнать Льюиса Хэмилтона, но лидер немедленно ответил и стало ясно, что в этот раз «Феррари» не победить. Льюис, лидировавший от старта до финиша, без видимых проблем доехал до финиша и записал на свой счёт первую в этом сезоне победу. Феттель финишировал вторым, завоевав третий подряд (включая Абу-Даби прошлого года) подиум. Третьим финишировал Макс Ферстаппен, на последних кругах жаловавшийся на то, что Даниэль Риккардо слишком близко к нему…



Кими Райкконен финишировал на пятом месте, Валттери Боттас закончил на шестой позиции, а Карлос Сайнс принёс «Торо Россо» шесть очков за седьмую позицию. Кевин Магнуссен, классифицировавшийся восьмым, набрал для «Хааса» первые в сезоне очки, а на девятом и десятом местах финишировали Перес и Окон.