Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон выиграл Гран-при Китая, Квят сошел

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Вторым финишировал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции из-за проблем с машиной. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший финишировал седьмым.

После двух гонок в личном зачете лидируют Хэмилтон и Феттель, в активе обоих по 43 очка.

Следующий этап пройдет в Бахрейне с 14 по 16 апреля.