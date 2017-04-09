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9 апреля 2017, 10:55 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон выиграл Гран-при Китая, Квят сошел

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Китая.

Вторым финишировал немецкий пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> тройку лидеров замкнул голландец Макс Ферстаппен из Ред <span class=error>Булл</span> Увеличить
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Вторым финишировал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции из-за проблем с машиной. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший финишировал седьмым.

После двух гонок в личном зачете лидируют Хэмилтон и Феттель, в активе обоих по 43 очка.

Следующий этап пройдет в Бахрейне с 14 по 16 апреля.
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