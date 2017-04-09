Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон выиграл Гран-при Китая, Квят сошел
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки
Гран-при Китая.
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Вторым финишировал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции
После двух гонок в личном зачете лидируют Хэмилтон и Феттель, в активе обоих по 43 очка.
Следующий этап пройдет в Бахрейне с 14 по 16 апреля.
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