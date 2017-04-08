Квят: Гонка Гран-при Китая «Формулы-1» будет веселой независимо от погоды

Квят в субботу занял девятое место в квалификации, победителем которой стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Ранее в субботу на трассе в пригороде Шанхая прошли вторые свободные заезды, которые были перенесены с пятницы из-за низко лежащего тумана. В воскресенье во время гонки, которая должна начаться в 9:00 по московскому времени, также ожидается сильный туман.

«Нам было необходимо сосредоточиться сразу на многих факторах сегодня, но мы в итоге проделали хорошую работу. Я чувствую себя уверенно, потому что сегодня нам удалось показать очень хорошие круги, и я доволен квалификацией. Мы попали в первую десятку пелотона — это отличное достижение. Если дождь пойдет во время гонки, это определенно даст больше возможностей, но будет и больше опасностей — мы знаем, что на дождливой трассе может случиться все, что угодно. Это будет веселая гонка, независимо от погоды», — приводит слова Квята официальный сайт «Торо Россо».