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8 апреля 2017, 16:49 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон: Гонка этапа «Ф-1» Гран-при Китая может стать одной из самых интересных

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Гонка второго этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Китая может получиться одной из самых интересных, заявил британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

В субботу Хэмилтон стал первым в квалификации Гран-при Китая. Второе время показал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третье — финн Вальттери Боттас из «Мерседеса».

«Завтра будет необычный день. Ожидается, что трасса будет мокрой, а я еще не ездил на дождевой резине в этом году. Завтра будет новый урок для меня. Гоночный темп “Феррари” выше (чем темп в квалификации), особенно когда тепло, будет интересно посмотреть, что изменится из-за погоды. Я думаю, что гонка будет упорной, она может стать одной из самых интересных», — цитирует Хэмилтона сайт «Формулы-1».

Гонка Гран-при Китая состоится в воскресенье и начнется в 09:00 мск.
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