Хэмилтон: Гонка этапа «Ф-1» Гран-при Китая может стать одной из самых интересных
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Гонка второго этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Китая может получиться одной из самых интересных, заявил британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
В субботу Хэмилтон стал первым в квалификации
«Завтра будет необычный день. Ожидается, что трасса будет мокрой, а я еще не ездил на дождевой резине в этом году. Завтра будет новый урок для меня. Гоночный темп “Феррари” выше (чем темп в квалификации), особенно когда тепло, будет интересно посмотреть, что изменится
Гонка
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