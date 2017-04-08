Хэмилтон: Гонка этапа «Ф-1» Гран-при Китая может стать одной из самых интересных

В субботу Хэмилтон стал первым в квалификации Гран-при Китая. Второе время показал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третье — финн Вальттери Боттас из «Мерседеса».

«Завтра будет необычный день. Ожидается, что трасса будет мокрой, а я еще не ездил на дождевой резине в этом году. Завтра будет новый урок для меня. Гоночный темп “Феррари” выше (чем темп в квалификации), особенно когда тепло, будет интересно посмотреть, что изменится из-за погоды. Я думаю, что гонка будет упорной, она может стать одной из самых интересных», — цитирует Хэмилтона сайт «Формулы-1».