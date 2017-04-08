Пилот «Торо Россо» Квят считает, что ему немного не хватило до 7-го места в квалификации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Квят показал девятый результат в квалификации. Первым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Занявшему седьмое место немцу Нико Хюлькенбергу («Рено») Квят проиграл 0,139 секунды.

«Сегодня нам было нужно многое сделать, в итоге мы проделали хорошую работу, — сказал Квят. Я чувствую себя уверенно, нам удалось проехать несколько отличных кругов — я удовлетворен своим выступлением в квалификации. После непростой третьей практики — после того, как вчера мы почти не работали на трассе, сегодня у нас были некоторые проблемы с балансом болида, — нам с инженерами удалось все сделать правильно, готовясь к квалификации, которая прошла гладко».

«Мы удовлетворены своим выступлением, выход в третий сегмент квалификации стал неплохим достижением, — отметил Квят. — Мне совсем чуть-чуть не хватило до седьмого места, но я постараюсь отыграться завтра. Если в гонке пойдет дождь, это откроет перед командой новые возможности, но и угроз станет больше — как мы знаем, в дождь может случиться все что угодно. Нам будет нужно выступить на максимуме, набраться терпения и просчитывать риски. Гонка будет интересной, вне зависимости от погоды».