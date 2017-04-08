Пилот «Торо Россо» Квят считает, что ему немного не хватило до 7-го места в квалификации
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Даниил Квят считает, что мог побороться за седьмое место в квалификации
Гран-при Китая. Слова россиянина приводит пресс-служба итальянской команды.
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Квят показал девятый результат в квалификации. Первым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Занявшему седьмое место немцу Нико Хюлькенбергу («Рено») Квят проиграл 0,139 секунды.
«Сегодня нам было нужно многое сделать, в итоге мы проделали хорошую работу, — сказал Квят. Я чувствую себя уверенно, нам удалось проехать несколько отличных кругов — я удовлетворен своим выступлением в квалификации. После непростой третьей практики — после того, как вчера мы почти не работали на трассе, сегодня у нас были некоторые проблемы с балансом болида, — нам с инженерами удалось все сделать правильно, готовясь к квалификации, которая прошла гладко».
«Мы удовлетворены своим выступлением, выход в третий сегмент квалификации стал неплохим достижением, — отметил Квят. — Мне совсем
Гонка
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