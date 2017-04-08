Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29360351/
8 апреля 2017, 15:01 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Пилот «Торо Россо» Квят считает, что ему немного не хватило до 7-го места в квалификации

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Даниил Квят считает, что мог побороться за седьмое место в квалификации Гран-при Китая. Слова россиянина приводит пресс-служба итальянской команды.

Россиянини показал девятый результат в квалификации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Квят показал девятый результат в квалификации. Первым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Занявшему седьмое место немцу Нико Хюлькенбергу («Рено») Квят проиграл 0,139 секунды.

«Сегодня нам было нужно многое сделать, в итоге мы проделали хорошую работу, — сказал Квят. Я чувствую себя уверенно, нам удалось проехать несколько отличных кругов — я удовлетворен своим выступлением в квалификации. После непростой третьей практики — после того, как вчера мы почти не работали на трассе, сегодня у нас были некоторые проблемы с балансом болида, — нам с инженерами удалось все сделать правильно, готовясь к квалификации, которая прошла гладко».

«Мы удовлетворены своим выступлением, выход в третий сегмент квалификации стал неплохим достижением, — отметил Квят. — Мне совсем чуть-чуть не хватило до седьмого места, но я постараюсь отыграться завтра. Если в гонке пойдет дождь, это откроет перед командой новые возможности, но и угроз станет больше — как мы знаем, в дождь может случиться все что угодно. Нам будет нужно выступить на максимуме, набраться терпения и просчитывать риски. Гонка будет интересной, вне зависимости от погоды».

Гонка Гран-при Китая пройдет в воскресенье, начало в 9:00 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
8 апреля

Конференция РФС приняла "Стратегию-2030" по развитию футбола в России

Мутко: лимит на легионеров останется в РФПЛ, но со временем видоизменится

Гендиректор "Краснодара": РФПЛ надо расширять минимум до 18 клубов