Перед стартом: Хэмилтон и Феттель сразятся за победу в дождевой гонке
Накануне второй гонки сезона «Мерседес» и «Феррари» выглядят равными по силе соперниками, но в их сражение наверняка вмешается дождь.
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Квалификация в Шанхае принесла Льюису Хэмилтону шестой поул подряд, но в этот раз преимущество «Мерседеса» даже на одном круге оказалось не таким очевидным: в первом и втором сегментах быстрее была «Феррари». «Серебряные стрелы» вновь готовятся к штурму со стороны «Скудерии» — первые два ряда стартовой решётки полностью повторяют расстановку перед гонкой в Мельбурне. И в этот раз борьба обещает быть ещё плотнее.
«Мерседес» против «Феррари»: второй раунд
Борьба «Мерседеса» и «Феррари» — это главная интрига всего нынешнего сезона. И, вопреки скептикам, «Скудерия» в этом году пока радует: машины из Маранелло сражаются с немецкими болидами на равных. В первых двух сегментах квалификации в Шанхае гонщики «Феррари» и вовсе были впереди, но в решающий момент быстрейший круг проехал Льюис Хэмилтон. Время британца, к слову, стало новым рекордом автодрома в Шанхае — 1:31.678.
Себастьян Феттель в итоговых протоколах уступил победителю чуть менее двух десятых. Немец утверждает, что в решающей попытке перестраховался на торможениях. Себ, тем не менее, снял со своего времени в Q2 более полусекунды. Но прибавка Хэмилтона составила ещё больше — восемь десятых. «Они сделали огромный шаг вперёд, а в гонках смотрятся ещё лучше, — говорит Хэмилтон. — Я слышал, завтра будет дождь. Я ещё не выезжал на дождевых шинах, так что будет довольно весело».
Предполагается, что главное преимущество «Феррари» — в обращении с резиной, но в случае дождя этот фактор не будет играть решающей роли. На влажной трассе больше шансов блеснуть появится и у Валттери Боттаса с Кими Райкконеном. Финны пока, как и в Австралии, остаются в тени напарников, однако, по словам Боттаса, он гораздо лучше освоился в машине, в то время как Кими может выстрелить в любой момент.
«Ред Булл» становится середняком
Перед стартом нового сезона наибольшего прорыва болельщики ждали от «Ред Булл» — именно их отдел аэродинамики считается сильнейшим в Формуле-1. Но после не самого удачного
Третий ряд стартового поля Риккардо разделит с «Уильямсом» Фелипе Массы. FW40 смотрится очень сильно, но в прошлые годы «Уильямс» в дождевых условиях уступал соперникам. Предсказать, как команда справится с этим вызовом сейчас, невозможно: с одной стороны, Фелипе Масса опытный и сделает всё, что от него зависит, но с другой — позади стартует сразу несколько сильных соперников. С четвёртой линии начнут гонку бывшие напарники Нико Хюлькенберг и Серхио Перес. «Рено» постепенно набирает обороты — команде хватило одной попытки в Q3, чтобы опередить «Форс Индия» и «Торо Россо». Нико и «Чеко» уже не раз творили чудеса под дождём, так что в этот раз оба станут грозными соперниками.
Это же в полной мере относится и к Даниилу Квяту. Россиянин в квалификации уверенно переиграл напарника и во второй раз подряд вышел в финальный сегмент. «Все круги мы отработали довольно чисто, не возникало никаких проблем, так что я считаю, что позитива больше, чем негатива. Я немного ошибся с торможением в 14-м повороте, но, даже несмотря на это, в финале мы были довольно конкурентоспособны», — говорит Квят. Год назад Даниил завоевал в Шанхае подиум, и хотя с тех пор в его карьере многое изменилось, россиянин уверен в своих силах и готов бороться. Стоит также отметить выступление Лэнса Стролла: канадский дебютант избежал ошибок и пробился в третий сегмент квалификации. Но там ему ничего вразумительного показать не удалось, а отставание от Массы составило семь десятых секунды. Зато машина цела.
Алонсо снова 13-й
«Хаас» в Шанхае выглядит далеко не так блестяще, как в Мельбурне. Ромен Грожан вылетел в финальном повороте, не смог выйти из первого сегмента, а затем получил штраф в пять позиций и будет стартовать с последней линии. Теперь главной надеждой американской команды остаётся Кевин Магнуссен. Датчанин будет стартовать 12-м, сразу позади Стролла и Сайнса.
Фернандо Алонсо второй раз подряд квалифицируется 13-м, хотя многие ожидали, что в этот раз «Макларену» будет ещё тяжелее. Испанец признался, что атаковал «как зверь», невзирая ни на какие риски. «В тренировках мы были на 17-м и 19-м местах, так что этот результат — божественный подарок, — говорит он. — В сухих условиях, если мы стартуем 13-ми, то закончим
«Макларен» Стоффеля Вандорна во второй сегмент не прошёл. Бельгиец посетовал на тайминг своей попытки, но отметил, что сложные погодные условия должны сыграть его команде на руку. И лишь позади всех «Макларенов» и «Зауберов» гонку начнёт Макс Ферстаппен. Голландец в этой квалификации вообще не участвовал в борьбе за высокие позиции, поскольку сбой в программном обеспечении двигателя лишил машину мощности. Немногим лучше прошла сессия и для Эстебана Окона. В первой попытке француз не смог показать хорошего результата, а вторая была прервана аварией Джовинацци. В итоге за счёт штрафов Грожана и Палмера, которые отправятся на последний ряд стартовой решётки, Ферстаппен и Окон займут 17-е и 18-е места.
Синоптики предупреждают
Прогнозы погоды в Шанхае на 9 апреля становятся всё хуже. По последним данным, вероятность осадков в течение дня теперь составляет 90%. Предполагается, что дождь зарядит ранним утром и будет продолжаться весь день. Но, отмечают метеорологи, вероятность дождя в 14:00 — время старта гонки — оценивается в 34%. Таким образом, возможно, заезд и не получится полностью дождевым, но на момент старта асфальт будет мокрым.
В любом случае вероятность отмены гонки сведена к минимуму. Организаторы обеспечили полицейский конвой для сопровождения пострадавших в случае аварии до ближайшей больницы, так что помехи медицинскому вертолёту на расписание
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