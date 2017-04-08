Перед стартом: Хэмилтон и Феттель сразятся за победу в дождевой гонке

Квалификация в Шанхае принесла Льюису Хэмилтону шестой поул подряд, но в этот раз преимущество «Мерседеса» даже на одном круге оказалось не таким очевидным: в первом и втором сегментах быстрее была «Феррари». «Серебряные стрелы» вновь готовятся к штурму со стороны «Скудерии» — первые два ряда стартовой решётки полностью повторяют расстановку перед гонкой в Мельбурне. И в этот раз борьба обещает быть ещё плотнее.

«Мерседес» против «Феррари»: второй раунд

Борьба «Мерседеса» и «Феррари» — это главная интрига всего нынешнего сезона. И, вопреки скептикам, «Скудерия» в этом году пока радует: машины из Маранелло сражаются с немецкими болидами на равных. В первых двух сегментах квалификации в Шанхае гонщики «Феррари» и вовсе были впереди, но в решающий момент быстрейший круг проехал Льюис Хэмилтон. Время британца, к слову, стало новым рекордом автодрома в Шанхае — 1:31.678.



Себастьян Феттель в итоговых протоколах уступил победителю чуть менее двух десятых. Немец утверждает, что в решающей попытке перестраховался на торможениях. Себ, тем не менее, снял со своего времени в Q2 более полусекунды. Но прибавка Хэмилтона составила ещё больше — восемь десятых. «Они сделали огромный шаг вперёд, а в гонках смотрятся ещё лучше, — говорит Хэмилтон. — Я слышал, завтра будет дождь. Я ещё не выезжал на дождевых шинах, так что будет довольно весело».



Предполагается, что главное преимущество «Феррари» — в обращении с резиной, но в случае дождя этот фактор не будет играть решающей роли. На влажной трассе больше шансов блеснуть появится и у Валттери Боттаса с Кими Райкконеном. Финны пока, как и в Австралии, остаются в тени напарников, однако, по словам Боттаса, он гораздо лучше освоился в машине, в то время как Кими может выстрелить в любой момент.



«Ред Булл» становится середняком

Перед стартом нового сезона наибольшего прорыва болельщики ждали от «Ред Булл» — именно их отдел аэродинамики считается сильнейшим в Формуле-1. Но после не самого удачного Гран-при Австралии австрийцы откатываются ещё дальше — в квалификации в Шанхае RB13 стабильно уступала лидерам секунду с лишним. «Посмотрите на наше отставание: пятое место — это наш потолок на сегодня», — признал Риккардо. Макс Ферстаппен из-за проблем с двигателем вообще не смог толком квалифицироваться — 19-е время и вылет в первом сегменте. Так что догонять лидеров (или отбиваться от преследователей) Даниэлю придётся в одиночку.



Третий ряд стартового поля Риккардо разделит с «Уильямсом» Фелипе Массы. FW40 смотрится очень сильно, но в прошлые годы «Уильямс» в дождевых условиях уступал соперникам. Предсказать, как команда справится с этим вызовом сейчас, невозможно: с одной стороны, Фелипе Масса опытный и сделает всё, что от него зависит, но с другой — позади стартует сразу несколько сильных соперников. С четвёртой линии начнут гонку бывшие напарники Нико Хюлькенберг и Серхио Перес. «Рено» постепенно набирает обороты — команде хватило одной попытки в Q3, чтобы опередить «Форс Индия» и «Торо Россо». Нико и «Чеко» уже не раз творили чудеса под дождём, так что в этот раз оба станут грозными соперниками.



Это же в полной мере относится и к Даниилу Квяту. Россиянин в квалификации уверенно переиграл напарника и во второй раз подряд вышел в финальный сегмент. «Все круги мы отработали довольно чисто, не возникало никаких проблем, так что я считаю, что позитива больше, чем негатива. Я немного ошибся с торможением в 14-м повороте, но, даже несмотря на это, в финале мы были довольно конкурентоспособны», — говорит Квят. Год назад Даниил завоевал в Шанхае подиум, и хотя с тех пор в его карьере многое изменилось, россиянин уверен в своих силах и готов бороться. Стоит также отметить выступление Лэнса Стролла: канадский дебютант избежал ошибок и пробился в третий сегмент квалификации. Но там ему ничего вразумительного показать не удалось, а отставание от Массы составило семь десятых секунды. Зато машина цела.



Алонсо снова 13-й

«Хаас» в Шанхае выглядит далеко не так блестяще, как в Мельбурне. Ромен Грожан вылетел в финальном повороте, не смог выйти из первого сегмента, а затем получил штраф в пять позиций и будет стартовать с последней линии. Теперь главной надеждой американской команды остаётся Кевин Магнуссен. Датчанин будет стартовать 12-м, сразу позади Стролла и Сайнса.



Фернандо Алонсо второй раз подряд квалифицируется 13-м, хотя многие ожидали, что в этот раз «Макларену» будет ещё тяжелее. Испанец признался, что атаковал «как зверь», невзирая ни на какие риски. «В тренировках мы были на 17-м и 19-м местах, так что этот результат — божественный подарок, — говорит он. — В сухих условиях, если мы стартуем 13-ми, то закончим где-то на 15-м или 16-м месте. Да и в дождевых условиях тоже — наша скорость на прямых находится в этом диапазоне. Так что придётся рисковать в поворотах — терять нам нечего». Аккурат позади Фернандо расположились два «Заубера». Маркус Эрикссон и Антонио Джовинацци на этот раз вдвоём преодолели первый сегмент, но итальянец разбил машину в своей последней попытке и в Q2 выступать ему было не на чем. Механикам же теперь нужно починить болид и, по возможности, избежать штрафов на стартовой решётке.



«Макларен» Стоффеля Вандорна во второй сегмент не прошёл. Бельгиец посетовал на тайминг своей попытки, но отметил, что сложные погодные условия должны сыграть его команде на руку. И лишь позади всех «Макларенов» и «Зауберов» гонку начнёт Макс Ферстаппен. Голландец в этой квалификации вообще не участвовал в борьбе за высокие позиции, поскольку сбой в программном обеспечении двигателя лишил машину мощности. Немногим лучше прошла сессия и для Эстебана Окона. В первой попытке француз не смог показать хорошего результата, а вторая была прервана аварией Джовинацци. В итоге за счёт штрафов Грожана и Палмера, которые отправятся на последний ряд стартовой решётки, Ферстаппен и Окон займут 17-е и 18-е места.