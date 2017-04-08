Райкконен продолжает страдать от недостаточной поворачиваемости болида

«Первая попытка в заключительном сегменте была довольно скудной, и потом на протяжении всей квалификации у меня были проблемы в третьем повороте, связанные с недостаточной поворачиваемостью. Я терял там слишком много времени, которые никогда не мог отыграть. Это разочаровывает, но в целом ощущения от машины были намного лучше.



Были те же проблемы. Если имеется проблема, то когда вы атакуете всё сильнее и сильнее, она лишь больше проявляется. В некоторых местах важно хорошее сцепление с трассой передней части машины. И даже небольших проблем будет достаточно, чтобы существенно замедлить вас», — приводит слова Райкконена Autosport.



Финн отметил, что был вынужден использовать настройки, немного отличавшиеся от тех, что использовал его напарник Себастьян Феттель. «Если бы вчера мы смогли поработать на трассе, возможно, нашли бы более оптимальные настройки. Но такое иногда случается. Нужно некоторое время, чтобы решить проблемы, но мы знаем, в чём причина, нам просто нужно несколько чистых пятниц. Уверен, что в следующей гонке мы будем более счастливыми», — отметил гонщик.