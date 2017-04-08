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8 апреля 2017, 14:03 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Грожан и Палмер оштрафованы на пять стартовых позиций перед гонкой в Китае

Пилоты Ромен Грожан («Хаас») и Джолион Палмер («Рено») получили штрафы в пять стартовых позиций за превышение скорости в режиме жёлтых флагов по ходу квалификации Гран-при Китая.

Нарушение гонщики допустили в первом сегменте квалификации, когда были вывешены жёлтые флаги из-за аварии пилота «Заубера» Антонио Джовинацци. Стюарды посчитали, что ни Грожан, ни Палмер не замедлились достаточно после получения соответствующего сигнала. По итогам квалификации Грожан и Палмер показали 17-е и 18-е время соответственно, а значит, после штрафа будут стартовать с пит-лейн.

Кроме того, ФИА наказала обоих гонщиков тремя штрафными очками. Для Палмера это первые три очка, которые обнулятся через год. У Грожана же после сложения с уже имевшимися штрафными очками теперь семь штрафных баллов.
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