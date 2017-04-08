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8 апреля 2017, 14:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда поспорил с Вольфом, поставив на победу Фетттеля в квалификации ГП Китая

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда признался, что поспорил с боссом команды Тото Вольфом, поставив на то, что поул-позицию в Китае завоюет пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

По итогам сессии немец однако стал вторым, пропустив вперёд гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Я побился об заклад с Тото на € 10, поставив на Феттеля, потому что он действительно казался быстрым. Всё было правильно. Но, слава богу, Хэмилтон выдал один из своих особенных кругов», — цитирует Лауду Sky Sports.
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