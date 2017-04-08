Лауда поспорил с Вольфом, поставив на победу Фетттеля в квалификации ГП Китая

По итогам сессии немец однако стал вторым, пропустив вперёд гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



«Я побился об заклад с Тото на € 10, поставив на Феттеля, потому что он действительно казался быстрым. Всё было правильно. Но, слава богу, Хэмилтон выдал один из своих особенных кругов», — цитирует Лауду Sky Sports.