FIA нашла альтернативу медицинскому вертолету в Китае, чтобы провести гонку «Ф-1»

В пятницу в пригороде Шанхая должны были состояться две сессии свободных заездов, однако организаторы частично смогли провести только первую. Вторая практика была отменена в связи с низко лежащим туманом, из-за которого медицинский вертолет оказался не в состоянии выполнить посадку. Согласно правилам соревнований, в целях безопасности медицинский вертолет должен быть в наличии на каждом старте с возможностью совершать полет.

Ожидается, что в воскресенье, когда должна состояться гонка, будет такая же погода, как в пятницу. В связи с этим в СМИ сообщалось, что гонка может быть перенесена на субботу. Однако гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг в пятницу на встрече с представителями команд исключил вероятность изменения расписания Гран-при Китая в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Изначально FIA выбрала больницу, куда в случае необходимости будут доставлены пострадавшие, в 38 километрах от трассы в Шанхае. В связи с возникшей угрозой срыва гонки в воскресенье из-за погоды организаторы соревнований нашли другую больницу в 5 км от трассы. Это медицинское учреждение не имеет неврологического отделения, поэтому в данный момент предпринимаются срочные меры по установке в нем необходимого оборудования.

Если погода в день гонки, старт которой запланирован на 9:00 мск, не позволит медицинскому вертолету совершить полет, пострадавший будет доставлен в больницу машиной скорой помощи в сопровождении полицейского эскорта.

Согласно прогнозу погоды, вероятность того, что возникнут проблемы с низкой облачностью, которая затруднит проведения гонки в воскресенье в пригороде Шанхая, невысока, так как ожидаются сильные ветра.