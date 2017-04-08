FIA нашла альтернативу медицинскому вертолету в Китае, чтобы провести гонку «Ф-1»
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Международная автомобильная федерация (FIA) нашла альтернативу медицинскому вертолету, требующемуся для проведения гонки второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Китая — в виде полицейского эскорта, который при необходимости позволит машине скорой помощи быстро доставить пострадавшего в больницу, сообщает autosport.com.
В пятницу в пригороде Шанхая должны были состояться две сессии свободных заездов, однако организаторы частично смогли провести только первую. Вторая практика была отменена в связи с низко лежащим туманом,
Ожидается, что в воскресенье, когда должна состояться гонка, будет такая же погода, как в пятницу. В связи с этим в СМИ сообщалось, что гонка может быть перенесена на субботу. Однако гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг в пятницу на встрече с представителями команд исключил вероятность изменения расписания
Изначально FIA выбрала больницу, куда в случае необходимости будут доставлены пострадавшие, в 38 километрах от трассы в Шанхае. В связи с возникшей угрозой срыва гонки в воскресенье
Если погода в день гонки, старт которой запланирован на 9:00 мск, не позволит медицинскому вертолету совершить полет, пострадавший будет доставлен в больницу машиной скорой помощи в сопровождении полицейского эскорта.
Согласно прогнозу погоды, вероятность того, что возникнут проблемы с низкой облачностью, которая затруднит проведения гонки в воскресенье в пригороде Шанхая, невысока, так как ожидаются сильные ветра.
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