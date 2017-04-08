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8 апреля 2017, 11:28 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят — 9-й

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Китая.

<em>МОСКВА 8 апреля. /ТАСС/. </em>Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон показал лучшее время в квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Китая. Увеличить
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Трехкратный чемпион мира проехал лучший круг с результатом 1 минута 31,678 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель из «Феррари» (отставание 0,186 секунды), третьим — партнер Хэмилтона финн Валттери Боттас (+0,187).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятый результат (+2,041), его напарник по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 11-м (+2,472).

Гонка Гран-при Китая пройдет в воскресенье, начало в 9:00 мск.
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