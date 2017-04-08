Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят — 9-й
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации
Гран-при Китая.
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Трехкратный чемпион мира проехал лучший круг с результатом 1 минута 31,678 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель из «Феррари» (отставание 0,186 секунды), третьим — партнер Хэмилтона финн Валттери Боттас (+0,187).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятый результат (+2,041), его напарник по команде испанец Карлос
Гонка
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