Гонщик «Формулы-1» Феттель выиграл третью практику на Гран-при Китая, Квят — 15-й
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Немецкий гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике
Гран-при Китая.
Феттель показал результат 1 минута 33,336 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Кими Райкконен (отставание — 0,053 секунды), третьим стал его соотечественник из команды «Мерседес» Валттери Боттас (+0,371).
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Кваят стал 15-м (+2,468), его партнер по команде испанец Карлос Сайнс- младший — 10-м (+1,887).
В пятницу состоялась лишь первая сессия свободных заездов, которая продлилась 17 минут. Вторая практика была отменена
В субботу состоится квалификация, начало — 10:00 мск.
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