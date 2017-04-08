Феттель показал результат 1 минута 33,336 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Кими Райкконен (отставание — 0,053 секунды), третьим стал его соотечественник из команды «Мерседес» Валттери Боттас (+0,371).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Кваят стал 15-м (+2,468), его партнер по команде испанец Карлос Сайнс- младший — 10-м (+1,887).

В пятницу состоялась лишь первая сессия свободных заездов, которая продлилась 17 минут. Вторая практика была отменена из-за погодных условий.

В субботу состоится квалификация, начало — 10:00 мск.