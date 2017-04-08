Даниил Квят: «Торо Россо» собрал информацию, несмотря на непогоду

— Я бы хотел поблагодарить всех инженеров и механиков за сегодняшнюю работу, — приводит Autosport слова Квята. — Жаль, конечно, что мы проехали совсем немного кругов, да и то только с утра. Однако, на удивление, мы все равно собрали важную информацию.

Если завтра будет сухо, нужно будет намотать как можно больше кругов и выполнить намеченную программу. Прогноз погоды до конца уик-энда довольно неустойчив, так что гонка может получиться захватывающей.