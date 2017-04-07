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https://sport.mail.ru/news/formula1/29356580/
7 апреля 2017, 23:41 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Фернандо Алонсо не против начать «Гран-при Китая» сразу с квалификации

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо после практики «Гран-при Китая» выразил сожаление, что болельщики не смогли насладиться пятничными заездами из-за погодных условий. Он добавил, что хорошо готов к предстоящей гонке.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> после практики Гран-при Китая выразил сожаление что болельщики не смогли насладиться пятничными заездами <nobr>из-за </nobr>погодных условий. Увеличить
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— Приятно видеть на трибунах огромное число болельщиков: они действительно наслаждаются «Формулой-1», — приводит Autosport слова Алонсо. — Обидно, что в пятницу мы не смогли проехать достаточное количество кругов для них. Надеюсь, что завтра и в воскресенье мы дадим им настоящее шоу.

Я хорошо знаю эту трассу, шины и автомобиль, поэтому не против начать сразу с квалификации. На моем жестком диске уже есть достаточно информации независимо от того, понадобятся ли нам дождевые или промежуточные шины.
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