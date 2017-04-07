Фернандо Алонсо не против начать «Гран-при Китая» сразу с квалификации
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо после практики «Гран-при Китая» выразил сожаление, что болельщики не смогли насладиться пятничными заездами
из-за погодных условий. Он добавил, что хорошо готов к предстоящей гонке.
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— Приятно видеть на трибунах огромное число болельщиков: они действительно наслаждаются «Формулой-1», — приводит Autosport слова Алонсо. — Обидно, что в пятницу мы не смогли проехать достаточное количество кругов для них. Надеюсь, что завтра и в воскресенье мы дадим им настоящее шоу.
Я хорошо знаю эту трассу, шины и автомобиль, поэтому не против начать сразу с квалификации. На моем жестком диске уже есть достаточно информации независимо от того, понадобятся ли нам дождевые или промежуточные шины.
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