Себастьян Феттель: Уверен, что «Феррари» справится с погодой в Китае

— Погода? Жаль, конечно, что так вышло, — приводит Autosport слова Феттеля. — Особенно обидно за зрителей, которые сюда приехали, но что нам оставалось делать? Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Надеюсь, что мы подберем нужные настройки, в противном случае нас ждут неприятности. Я все равно уверен, мы справимся, а погода к завтрашнему дню прояснится.