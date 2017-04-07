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7 апреля 2017, 22:13 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Себастьян Феттель: Уверен, что «Феррари» справится с погодой в Китае

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после практики «Гран-при Китая» отметил, что плохие погодные условия помешали итальянской конюшне провести много времени на трассе. Четырехкратный чемпион мира добавил, что его команда сможет добиться успеха в предстоящей гонке.

— Погода? Жаль, конечно, что так вышло, — приводит Autosport слова Феттеля. — Особенно обидно за зрителей, которые сюда приехали, но что нам оставалось делать? Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Надеюсь, что мы подберем нужные настройки, в противном случае нас ждут неприятности. Я все равно уверен, мы справимся, а погода к завтрашнему дню прояснится.
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