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7 апреля 2017, 20:49 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Верляйн вернётся в Бахрейне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал всю правду о травме пилота «Заубера» Паскаля Верляйна и о сроках его возвращения за руль болида.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> рассказал всю правду о травме пилота <span class=error>Заубера</span> Паскаля <span class=error>Верляйна</span> и о сроках его возвращения за руль болида. Увеличить
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«Отказаться от выступления в Австралии было мудрым решением. Мы обсудили это с Монишей, и мы приняли такой выбор Паскаля и уважаем его. На этой неделе у нас был такой же разговор, мы бы могли заставить Паскаля приехать в Китай, он бы провёл здесь гонку, адаптировался бы к изменениям часового пояса, а потом бы отправился в Бахрейн.

Но мы решили дать ему время на нормальную подготовку к следующему этапу. У него есть 10 дней для того, чтобы подойти в форме к Гран-при Бахрейна.

Что касается его состояния, в реальности травма, полученная им, была куда более серьёзной, и хорошо, что всё завершилось без более тяжёлых последствий. На самом деле у него был перелом позвонка», — рассказал Вольф в интервью RTL.
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