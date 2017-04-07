Вольф: Верляйн вернётся в Бахрейне

«Отказаться от выступления в Австралии было мудрым решением. Мы обсудили это с Монишей, и мы приняли такой выбор Паскаля и уважаем его. На этой неделе у нас был такой же разговор, мы бы могли заставить Паскаля приехать в Китай, он бы провёл здесь гонку, адаптировался бы к изменениям часового пояса, а потом бы отправился в Бахрейн.



Но мы решили дать ему время на нормальную подготовку к следующему этапу. У него есть 10 дней для того, чтобы подойти в форме к Гран-при Бахрейна.



Что касается его состояния, в реальности травма, полученная им, была куда более серьёзной, и хорошо, что всё завершилось без более тяжёлых последствий. На самом деле у него был перелом позвонка», — рассказал Вольф в интервью RTL.