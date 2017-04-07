«Петронас» останется в Формуле-1, несмотря на решение по Гран-при Малайзии

Союз биатлонистов России назвал фамилии спортсменов, которые будут готовиться к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В списке не нашлось места чемпионам Игр Дмитрию Малышко и Светлане Слепцовой. Остается нерешенным вопрос о наставнике женской команды, а должность главного тренера сборной и вовсе может быть упразднена.