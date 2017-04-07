«Петронас» останется в Формуле-1, несмотря на решение по Гран-при Малайзии
Компания «Петронас» останется в Королевских гонках, несмотря на принятое сегодня решение об уходе из Формулы-1
Гран-при Малайзии. Об этом сообщает малайзийское издание Bernama со ссылкой на премьер-министра страны Наджиба Тун Разака.
Отметим, что малайзийский нефтегазовый гигант «Петронас» подписал контракт с командой «Мерседес» в 2009 году и является её титульным спонсором.
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