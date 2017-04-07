Хорнер: Сезон-2016 показал, что «Ред Булл» может превзойти соперников в развитии

«Иногда небольшие вещи могут оказать большое влияние. Мы не попали в хорошее рабочее окно в Мельбурне. Я изучил аналитику по темпу в прошлом году. И в этой гонке (Гран-при Китая) в прошлом году мы примерно на столько же отставали от “Феррари” и “Мерседеса”.



В прошлом году “Феррари” показывала хороший темп в Китае по сравнению с “Мерседесом”, и мы смогли превзойти их в развитии по ходу сезона. Я уверен, что если все наши обновления будут реализованы, то наша машина будет становиться всё лучше и лучше по ходу сезона», — приводит слова Хорнера Sky Sports.