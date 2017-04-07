Вольфф: FIA поступила верно, не став переносить гонку «Формулы-1» в Китае на субботу
Международная автомобильная федерация (FIA) поступила правильно, не став переносить на другой день гонку второго этапа чемпионата «Формулы-1» —
Гран-при Китая, заявил руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф.
В пятницу в пригороде Шанхая должны были состояться две сессии свободных заездов, однако организаторы частично смогли провести только первую. Вторая практика была отменена в связи с низко лежащим туманом,
В связи с этим в СМИ сообщалось, что гонка может быть перенесена на субботу. Впоследствии, в пятницу вечером по местному времени, гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг провел встречу с представителями команд, на которой исключил вероятность изменения расписания
По словам Вольффа, он был готов принять перенос гонки на субботу, но чувствовал, что FIA сделала правильный выбор. «Я думаю, что стабильность формата важна, и прежде чем проводить гонку в субботу, мы должны выяснить, почему мы не смогли бы соревноваться сегодня. Почему вертолет не мог приземлиться, и если проблема в этом, то какую больницу мы можем использовать в случае чрезвычайной ситуации. Но если это невозможно, я бы согласился на субботу», — сказал Вольфф, которого цитирует autosport.com.
Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен заявил, что, согласно прогнозу погоды на воскресенье, «облака будут немного выше». «Поэтому вероятность того, что вертолет сможет приземлиться в воскресенье, будет больше», — добавил он.
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