Вольфф: FIA поступила верно, не став переносить гонку «Формулы-1» в Китае на субботу

В пятницу в пригороде Шанхая должны были состояться две сессии свободных заездов, однако организаторы частично смогли провести только первую. Вторая практика была отменена в связи с низко лежащим туманом, из-за которого медицинский вертолет не в состоянии был бы выполнить посадку рядом с больницей в городе. Согласно правилам соревнований, в целях безопасности медицинский вертолет должен быть в наличии на каждой сессии с возможностью совершать полет. Ожидается, что в воскресенье, когда должна состояться гонка, будет такая же погода, как в пятницу.

В связи с этим в СМИ сообщалось, что гонка может быть перенесена на субботу. Впоследствии, в пятницу вечером по местному времени, гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг провел встречу с представителями команд, на которой исключил вероятность изменения расписания Гран-при Китая из-за погоды.

По словам Вольффа, он был готов принять перенос гонки на субботу, но чувствовал, что FIA сделала правильный выбор. «Я думаю, что стабильность формата важна, и прежде чем проводить гонку в субботу, мы должны выяснить, почему мы не смогли бы соревноваться сегодня. Почему вертолет не мог приземлиться, и если проблема в этом, то какую больницу мы можем использовать в случае чрезвычайной ситуации. Но если это невозможно, я бы согласился на субботу», — сказал Вольфф, которого цитирует autosport.com.

Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен заявил, что, согласно прогнозу погоды на воскресенье, «облака будут немного выше». «Поэтому вероятность того, что вертолет сможет приземлиться в воскресенье, будет больше», — добавил он.