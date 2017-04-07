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https://sport.mail.ru/news/formula1/29352586/
7 апреля 2017, 16:44 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Вольфф: FIA поступила верно, не став переносить гонку «Формулы-1» в Китае на субботу

Международная автомобильная федерация (FIA) поступила правильно, не став переносить на другой день гонку второго этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая, заявил руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф.

В пятницу в пригороде Шанхая должны были состояться две сессии свободных заездов, однако организаторы частично смогли провести только первую. Вторая практика была отменена в связи с низко лежащим туманом, из-за которого медицинский вертолет не в состоянии был бы выполнить посадку рядом с больницей в городе. Согласно правилам соревнований, в целях безопасности медицинский вертолет должен быть в наличии на каждой сессии с возможностью совершать полет. Ожидается, что в воскресенье, когда должна состояться гонка, будет такая же погода, как в пятницу.

В связи с этим в СМИ сообщалось, что гонка может быть перенесена на субботу. Впоследствии, в пятницу вечером по местному времени, гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг провел встречу с представителями команд, на которой исключил вероятность изменения расписания Гран-при Китая из-за погоды.

По словам Вольффа, он был готов принять перенос гонки на субботу, но чувствовал, что FIA сделала правильный выбор. «Я думаю, что стабильность формата важна, и прежде чем проводить гонку в субботу, мы должны выяснить, почему мы не смогли бы соревноваться сегодня. Почему вертолет не мог приземлиться, и если проблема в этом, то какую больницу мы можем использовать в случае чрезвычайной ситуации. Но если это невозможно, я бы согласился на субботу», — сказал Вольфф, которого цитирует autosport.com.

Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен заявил, что, согласно прогнозу погоды на воскресенье, «облака будут немного выше». «Поэтому вероятность того, что вертолет сможет приземлиться в воскресенье, будет больше», — добавил он.

Квалификация Гран-при Китая запланирована на субботу, начало — в 10:00 мск. Старт гонки должен быть дан в 9:00 мск в воскресенье.
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