Так себе пятница. Почему тренировки Формулы-1 опять стали фарсом

Свободные заезды Гран-при Китая фактически не состоялись. Формально время сессий отсчитывалось, по всему миру даже шли прямые телевизионные эфиры с трассы. Именно в них судьи выдали сообщение: из-за тумана работа медицинского вертолёта невозможна, а потому заезды проводить запрещено. Самым трогательным было то, что сообщение появилось во время демонстрации планов на трассу с телевизионного вертолёта…



Что это было и почему тренировки Гран-при снова превратились в фарс? И кто же всё-таки в этом виноват?



Безопасность превыше всего

Тренировки Гран-при США, смытые ураганом в 2015 году, Формулу-1 ничему не научили. Шквал критики после затянутого периода под сейфти-каром в Сильверстоуне и в прошлом году ни к чему не привёл. «Королевские гонки» продолжают наступать на грабли, и в очередной раз вместо заездов любимых пилотов болельщики на трибунах шанхайского автодрома смотрели на пустой асфальт.



Неловкий забег Льюиса Хэмилтона и импровизированная раздача подписанных кепок едва ли компенсируют среднему рабочему, потратившему немалую сумму на билет, потерянный день. Не будем забывать, что на трассе были и другие трибуны, где зрители скучали, вовсе не видя пилотов.



Официальной причиной отмены заездов была названа невозможность посадки медицинского вертолёта на площадке возле госпиталя. Автоспорт опасен и безопасность участников и зрителей — главный приоритет любого организатора. Так что может показаться, что причина уважительная. Но если копнуть глубже, становится ясно, что Формула-1 могла избежать этих проблем и несмотря на дождь обеспечить в случае необходимости оперативную транспортировку пострадавших в больницу.

Немного об инфраструктуре

Начнём сначала. Право принимать гонки Формулы-1 имеют право только те автодромы, которые отвечают строгому перечню требований. Среди них есть пункт, согласно которому неподалёку от трассы должна быть больница для приёма пострадавших. Каждый автодром также должен быть оборудован собственным медицинским центром, включая кабинет рентгена и необходимую аппаратуру для проведения первичной диагностики. Вместе с этим, на каждом Гран-при работает бригада врачей, команда оказания первой помощи и ряд других экстренных служб.



В случае серьёзных ранений пострадавшего грузят в автомобиль скорой помощи, доставляют в медицинский центр, проводят первичное обследование, затем при необходимости перевозят на вертолётную площадку, откуда пострадавший транспортируется по воздуху в клинику.

Перечень этих клиник не очень велик, потому что к ним также предъявляется ряд требований. Во-первых, в больнице должно быть зарезервированы места, чтобы не получилось так, что в госпитале попросту негде разместить гонщика или зрителей. Во-вторых, у больницы должна быть вертолётная площадка. Последний пункт существенно ограничивает список подходящих учреждений, ведь далеко не каждое из них оборудовано инфраструктурой для приёма воздушного судна.



Все эти процедуры прописаны в соответствующих документах и регламентируются Международной автомобильной федерацией. Именно там указана необходимость использования вертолёта — предполагается, что этот транспорт позволит избежать попадания автомобиля скорой в пробку.



Полоса жизни

Для проведения Гран-при в каждой стране принимаются очень серьёзные меры предосторожности, обеспечивающие безопасность участников и зрителей. Даже если не брать в пример Монте-Карло, Сингапур или Баку, часть дорог вокруг трасс перекрываются именно для нужд экстренных служб, которым необходим удобный подъезд к трассе и выезд с неё, а также понятная логистика в случае непредвиденных событий. Учитывая это, разве станет критичным перекрытие одной-единственной полосы на шоссе, ведущим в ближайшую больницу?

Можно подумать, что автомобиль скорой помощи будет добираться до больницы дольше, чем вертолёт. Но с учётом процедуры погрузки пострадавшего из автомобиля скорой в вертолёт (не говоря уже о сложностях этой операции в случае с тяжело раненными), а также перемещения человека с вертолётной площадки в палату, разница в скорости транспортировки окажется совсем незначительной. Кроме того, как уже указывалось выше, далеко не все больницы располагают вертолётными площадками, а потому доступных для автомобилей скорых госпиталей в окрестностях автодрома может оказаться даже больше.



Подобная процедура не противоречит использованию медицинского вертолёта в условиях хорошей погоды и позволит проводить соревнования даже в условиях тумана вокруг всех больниц страны. Не говоря уже о том, что Формула-1 перестанет оказываться в глупом положении, с вертолёта рассказывая о том, что из-за нелётной погоды заездов не будет.

О болельщиках замолвите слово

В последние годы в паддоке постоянно говорят о том, как сделать Формулу-1 привлекательнее для болельщиков. Одна гонка или две? Может, сократить уик-энд до двух дней? Больше автограф-сессий или ещё более дорогие музыканты?



Сколько бы дней ни длился гоночный уик-энд и как здорово ни был бы отстроен звук на вечернем концерте, вряд ли болельщики захотят через год возвращаться на трассу, где они уже впустую провели полдня. Не говоря уже о том, что сегодняшние телевизионные трансляции позволяют заглянуть в паддок, в который болельщику на трассе доступ закрыт.