Так себе пятница. Почему тренировки Формулы-1 опять стали фарсом
Зрители в Шанхае вместо тренировок Формулы-1 наблюдали, как гонщики без дела слоняются по
пит-лейну. Почему это снова произошло?
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Видимо, что-то случилось...
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Свободные заезды
Что это было и почему тренировки
Безопасность превыше всего
Тренировки
Неловкий забег Льюиса Хэмилтона и импровизированная раздача подписанных кепок едва ли компенсируют среднему рабочему, потратившему немалую сумму на билет, потерянный день. Не будем забывать, что на трассе были и другие трибуны, где зрители скучали, вовсе не видя пилотов.
Официальной причиной отмены заездов была названа невозможность посадки медицинского вертолёта на площадке возле госпиталя. Автоспорт опасен и безопасность участников и зрителей — главный приоритет любого организатора. Так что может показаться, что причина уважительная. Но если копнуть глубже, становится ясно, что Формула-1 могла избежать этих проблем и несмотря на дождь обеспечить в случае необходимости оперативную транспортировку пострадавших в больницу.
Немного об инфраструктуре
Начнём сначала. Право принимать гонки Формулы-1 имеют право только те автодромы, которые отвечают строгому перечню требований. Среди них есть пункт, согласно которому неподалёку от трассы должна быть больница для приёма пострадавших. Каждый автодром также должен быть оборудован собственным медицинским центром, включая кабинет рентгена и необходимую аппаратуру для проведения первичной диагностики. Вместе с этим, на каждом
В случае серьёзных ранений пострадавшего грузят в автомобиль скорой помощи, доставляют в медицинский центр, проводят первичное обследование, затем при необходимости перевозят на вертолётную площадку, откуда пострадавший транспортируется по воздуху в клинику.
Перечень этих клиник не очень велик, потому что к ним также предъявляется ряд требований.
Все эти процедуры прописаны в соответствующих документах и регламентируются Международной автомобильной федерацией. Именно там указана необходимость использования вертолёта — предполагается, что этот транспорт позволит избежать попадания автомобиля скорой в пробку.
Полоса жизни
Для проведения
Можно подумать, что автомобиль скорой помощи будет добираться до больницы дольше, чем вертолёт. Но с учётом процедуры погрузки пострадавшего из автомобиля скорой в вертолёт (не говоря уже о сложностях этой операции в случае с тяжело раненными), а также перемещения человека с вертолётной площадки в палату, разница в скорости транспортировки окажется совсем незначительной. Кроме того, как уже указывалось выше, далеко не все больницы располагают вертолётными площадками, а потому доступных для автомобилей скорых госпиталей в окрестностях автодрома может оказаться даже больше.
Подобная процедура не противоречит использованию медицинского вертолёта в условиях хорошей погоды и позволит проводить соревнования даже в условиях тумана вокруг всех больниц страны. Не говоря уже о том, что Формула-1 перестанет оказываться в глупом положении, с вертолёта рассказывая о том, что
О болельщиках замолвите слово
В последние годы в паддоке постоянно говорят о том, как сделать Формулу-1 привлекательнее для болельщиков. Одна гонка или две? Может, сократить
Сколько бы дней ни длился гоночный
Именно это, к слову, считается одной из причин падения посещаемости гонок NASCAR: зачем покупать билет (совсем не такой дорогой, как в Формуле-1, к слову), если из дома этот заезд можно увидеть с нескольких десятков камер вместе с интервью с пилотами и инженерами и многочисленными повторами самых зрелищных моментов?
Посещение гонок
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