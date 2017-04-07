Хэмилтон призывает к изменению формата Гран-при

Из-за плохой видимости в пятницу было невозможно использовать медицинский вертолёт, это привело к тому, что на первой сессии команды смогли поработать лишь 20 минут на треке, а вторую полностью провели в боксах.



«Извиняюсь перед всеми, кто смотрел это по телевизору или здесь, на трассе. Мы должны найти решение для плохой погоды.



Три тренировки в субботу, а квалификация и гонка в воскресенье, как вам такое?



Серьёзно, эта ситуация может быть благословением, шансом для новых боссов проявить инициативу и креативность», — написал Хэмилтон в «твиттере».