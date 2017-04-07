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https://sport.mail.ru/news/formula1/29351884/
7 апреля 2017, 15:47 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА разработала свою версию защиты для кокпитов под названием «щит»

ФИА в тайне разработала свою версию защиты кокпита, получившую название «щит».

Это эволюция предложенного командой «Ред Булл» аэроэкрана, который был испытан в ходе тренировок на прошлогоднем Гран-при России.

Свою концепцию защиты головы ФИА должна была представить на традиционном пятничном брифинге в Шанхае. В федерации надеются, что «щит» заменит предложенную «Мерседесом» систему «гало».

«Щит» — это защитный экран, размеры которого меньше аэроэкрана «Ред Булл» и который визуально лучше смотрится на болиде. Однако он не сможет защитить пилота от отлетающих колёс, лишь от мелких предметов.

Как отмечает немецкое издание Auto Motor und Sport, сначала своё мнение о новой концепции выскажут пилоты, а затем инженеры. Если решение о внедрении «щита» нужно будет поставить на голосование, это будет доведено до сведения стратегической группы и комиссии Ф-1. Решение о концепции защиты кокпитов должно быть принято в ближайшее время, крайний срок — 30 апреля.
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