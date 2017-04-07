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7 апреля 2017, 14:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Гонка ГП Китая не будет перенесена на субботу, но старт может быть отложен

Гонка Гран-при Китая не будет перенесена на субботу, а состоится как и планировалось в воскресенье, 8 апреля, с возможной задержкой старта, сообщает Crash.

Гонка <nobr>Гран-при </nobr>Китая не будет перенесена на субботу а состоится как и планировалось в воскресенье 8 апреля с возможной задержкой старта сообщает Crash. Увеличить
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Ранее появились предположения о том, что гонка может быть перенесена, поскольку имеется вероятность повторения погодных условий, которые помешали в пятницу проведению свободной практики. Из-за плохой видимости было невозможно задействовать медицинский вертолёт, использование которого является обязательным требованием безопасности.

На состоявшемся после тренировок брифинге пилотам сообщили о том, что в день гонки не ожидается столь же сильного тумана, а облака будт располагаться достаточно высоко, чтобы позволить медицинском вертолёту выполнять свои задачи.
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