Гонка ГП Китая не будет перенесена на субботу, но старт может быть отложен
Гонка
Гран-при Китая не будет перенесена на субботу, а состоится как и планировалось в воскресенье, 8 апреля, с возможной задержкой старта, сообщает Crash.
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Ранее появились предположения о том, что гонка может быть перенесена, поскольку имеется вероятность повторения погодных условий, которые помешали в пятницу проведению свободной практики.
На состоявшемся после тренировок брифинге пилотам сообщили о том, что в день гонки не ожидается столь же сильного тумана, а облака будт располагаться достаточно высоко, чтобы позволить медицинском вертолёту выполнять свои задачи.
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