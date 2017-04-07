Гонка ГП Китая не будет перенесена на субботу, но старт может быть отложен

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Ранее появились предположения о том, что гонка может быть перенесена, поскольку имеется вероятность повторения погодных условий, которые помешали в пятницу проведению свободной практики. Из-за плохой видимости было невозможно задействовать медицинский вертолёт, использование которого является обязательным требованием безопасности.



На состоявшемся после тренировок брифинге пилотам сообщили о том, что в день гонки не ожидается столь же сильного тумана, а облака будт располагаться достаточно высоко, чтобы позволить медицинском вертолёту выполнять свои задачи.