Даниил Квят: Прогноз погоды неустойчив, так что гонка может получиться захватывающей
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги первого дня свободных заездов на
Гран-при Китая в Шанхае.
Напомним,
«Я бы хотел поблагодарить всех инженеров и механиков за сегодняшнюю работу. Жаль, конечно, что мы проехали совсем немного кругов, да и то — только с утра. Однако на удивление мы все равно собрали важную информацию.
Если завтра будет сухо, нужно будет намотать как можно больше кругов и выполнить намеченную программу. Прогноз погоды до конца
Напомним, в субботу пройдут третьи свободные заезды и квалификация, а в воскресенье — гонка.
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