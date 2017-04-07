Даниил Квят: Прогноз погоды неустойчив, так что гонка может получиться захватывающей

Напомним, из-за тумана и влажной трассы первая практика продолжалась всего 20 минут, а вторая — была отменена полностью.

«Я бы хотел поблагодарить всех инженеров и механиков за сегодняшнюю работу. Жаль, конечно, что мы проехали совсем немного кругов, да и то — только с утра. Однако на удивление мы все равно собрали важную информацию.

Если завтра будет сухо, нужно будет намотать как можно больше кругов и выполнить намеченную программу. Прогноз погоды до конца уик-энда довольно неустойчив, так что гонка может получиться захватывающей, — приводит Autosport.com.ru слова Квята.

Напомним, в субботу пройдут третьи свободные заезды и квалификация, а в воскресенье — гонка.