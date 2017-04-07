Более половины билетов продано на Гран-при России «Формулы-1» в Сочи

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Четвертый в истории Гран-при России пройдет на «Сочи- Автодроме» с 27 по 30 апреля.

«Безусловно, для региона это (гонки “Формулы-1”. — Прим. ТАСС) знаковое событие. Этот яркий и масштабный спортивный праздник с нетерпением ждут любители автоспорта во всем мире. Насколько мне известно, продано уже более половины билетов», — сказал Кондратьев.

По его словам, организаторы прогнозируют рост числа посетителей гонок за счет нововведений в билетной программе. Речь идет о новых, однодневных билетах. За две тысячи рублей зрители смогут в пятницу, 28 апреля, посмотреть заезды болидов и культурную программу в Олимпийском парке.

«Для нас гонки “Формулы-1” — это еще одна возможность продемонстрировать традиционное кубанское гостеприимство и современный сервис наших курортов», — добавил губернатор.