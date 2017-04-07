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7 апреля 2017, 13:37 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Более половины билетов продано на Гран-при России «Формулы-1» в Сочи

КРАСНОДАР, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Более половины билетов уже продано на Гран-при России этап чемпионата мира по автоспорту в классе машин «Формула-1» в Сочи. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Организаторы прогнозируют рост числа посетителей гонок за счет нововведений в билетной программе. Увеличить
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Четвертый в истории Гран-при России пройдет на «Сочи- Автодроме» с 27 по 30 апреля.

«Безусловно, для региона это (гонки “Формулы-1”. — Прим. ТАСС) знаковое событие. Этот яркий и масштабный спортивный праздник с нетерпением ждут любители автоспорта во всем мире. Насколько мне известно, продано уже более половины билетов», — сказал Кондратьев.

По его словам, организаторы прогнозируют рост числа посетителей гонок за счет нововведений в билетной программе. Речь идет о новых, однодневных билетах. За две тысячи рублей зрители смогут в пятницу, 28 апреля, посмотреть заезды болидов и культурную программу в Олимпийском парке.

«Для нас гонки “Формулы-1” — это еще одна возможность продемонстрировать традиционное кубанское гостеприимство и современный сервис наших курортов», — добавил губернатор.

Любители автоспорта могут приобрести на Гран-при России один из нескольких видов билетов. Билет на четыре дня мероприятия действует с 27 по 30 апреля и включает не только гоночные соревнования и развлекательную программу, но и прогулку по пит-лейну в четверг. Трехдневный билет доступен для фанатов, которые выбрали зону свободного размещения, расположенную вокруг Ледового дворца «Большой». Билет на два дня мероприятия действует с 29 по 30 апреля.
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