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7 апреля 2017, 12:50 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Уильямс» сумел впервые опробовать машину 2017 года в дождь

Технический директор «Ульямса» Падди Лоу отметил, что команда осталась довольной первыми испытаниями болида на дождевой резине в ходе пятничной практики Гран-при Китая, несмотря на то что она оказалась весьма ограниченной по времени.

«Несмотря на то что это был разочаровывающий день для всех, он больше расстроил другие команды, потому что мы получили лучшую возможность. Мы не проводили испытания машины на мокрой трассе в Барселоне по ходу предсезонных тестов. Так что эта практика была особенно хорошей для Лэнса Стролла, который никогда не пилотировал болид Ф-1 на мокром треке. Небольшое количество кругов, которые мы проехали на дождевой и промежуточной резине, были поистине бесценны, так как мы знали, как машина себя ведёт на обоих типах покрышек для мокрой трассы. Темп машины был обнадёживающим, также здорово, что Лэнс смог уверенно пилотировать в таких условиях», — цитирует Лоу пресс-служба «Уильямса».
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