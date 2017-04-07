Гонка Гран-при Китая может быть перенесена на субботу

Дирекция гонки опасается, что в воскресенье вновь может возникнуть проблема с плохой видимостью, которая не позволит использовать медицинский вертолёт, поэтому есть возможность того, что и квалификация и гонка состоятся в один день.



«Одна из вещей, которые мы обсуждаем, — то проведение гонки в субботу, хотя я не думаю, что-то произойдёт из-за расписания телетрансляций. Но мы бы предпочли иметь гарантированную гонку в суббот, чем гонку, проведение которой под вопросом, в воскресенье», — прокомментировал ситуацию экс-пилот Ф-1 Мартин Брандл, слова которого приводит Sky Sports.