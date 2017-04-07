Гонка Гран-при Китая может быть перенесена на субботу
Гонка Фрмулы-1 в Шанхае может быть перенесена на субботу 8 апреля
из-за опасения повторения в воскресенье погодных условий, которые помешали проведению пятничных тренировок Гран-при Китая.
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Дирекция гонки опасается, что в воскресенье вновь может возникнуть проблема с плохой видимостью, которая не позволит использовать медицинский вертолёт, поэтому есть возможность того, что и квалификация и гонка состоятся в один день.
«Одна из вещей, которые мы обсуждаем, — то проведение гонки в субботу, хотя я не думаю,
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