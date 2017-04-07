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7 апреля 2017, 12:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Гонка Гран-при Китая может быть перенесена на субботу

Гонка Фрмулы-1 в Шанхае может быть перенесена на субботу 8 апреля из-за опасения повторения в воскресенье погодных условий, которые помешали проведению пятничных тренировок Гран-при Китая.

Гонка <span class=error>Фрмулы</span>-1 в Шанхае может быть перенесена на субботу 8 апреля <nobr>из-за </nobr>опасения повторения в воскресенье погодных условий которые помешали проведению пятничных тренировок <nobr>Гран-при </nobr>Китая. Увеличить
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Дирекция гонки опасается, что в воскресенье вновь может возникнуть проблема с плохой видимостью, которая не позволит использовать медицинский вертолёт, поэтому есть возможность того, что и квалификация и гонка состоятся в один день.

«Одна из вещей, которые мы обсуждаем, — то проведение гонки в субботу, хотя я не думаю, что-то произойдёт из-за расписания телетрансляций. Но мы бы предпочли иметь гарантированную гонку в суббот, чем гонку, проведение которой под вопросом, в воскресенье», — прокомментировал ситуацию экс-пилот Ф-1 Мартин Брандл, слова которого приводит Sky Sports.
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