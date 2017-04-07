«Гран-при Малайзии» исчезнет из календаря «Формулы-1» после 2018 года
«Формула-1» в 2018 году лишится «Гран-при Малайзии», сообщает Reuters со ссылкой на
премьер-министра страны Наджиба Разака.
По его словам, гонка приносит слишком низкий доход по сравнению с затратами на нее.
— Кабинет министров согласился не продлевать истекающий в 2018 году контракт на проведение гонки «Формулы-1»
«Гран-при Малайзии» проводится на трассе Сепанг с 1999 года. Титульным спонсором его является компания Petronas, которая, по словам Разака, продолжит сотрудничество с «Королевскими гонками» и после 2018 года.
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