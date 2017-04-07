«Гран-при Малайзии» исчезнет из календаря «Формулы-1» после 2018 года

По его словам, гонка приносит слишком низкий доход по сравнению с затратами на нее.

— Кабинет министров согласился не продлевать истекающий в 2018 году контракт на проведение гонки «Формулы-1» из-за низкого дохода стране в сравнению со стоимостью организации, — сказал Разак.

«Гран-при Малайзии» проводится на трассе Сепанг с 1999 года. Титульным спонсором его является компания Petronas, которая, по словам Разака, продолжит сотрудничество с «Королевскими гонками» и после 2018 года.