Ферстаппен показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Китая», у Квята — 6-е время
Голландский пилот Макс Ферстаппен стал лучшим в первой серии свободных заездов на трассе в Китае.
Практика проходила на влажной трассе. Заезды дважды прерывалась
Пилоты смогли провести на треке только 20 минут, после чего сессия была прервана красными флагами.
Первая практика
1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:50.491
2. Фелипе Масса (Williams) +1.595
3. Лэнс Стролл (Williams) +2.016
4. Карлос
5. Ромен Грожан (Haas) +2.548
6. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.823
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +3.029
8. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +3.547
9. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +4.173
10. Кевин Магнуссен (Haas) +4.613
11. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +5.117
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +6.954
13. Маркус Эрикссон (Sauber) +24.647
14. Антонио Джовинацци (Sauber) +24.790
15. Джолион Палмер (Renault Sport F1) — без времени
16. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — без времени
17. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) — без времени
18. Эстебан Окон (Force India) — без времени
19. Серхио Перес (Force India) — без времени
20. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — без времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter