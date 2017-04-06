Станет ли Квят торпедой?

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После интереснейшего «Гран-при Австралии» в Мельбурне от «Гран-при Китая» ждут не менее захватывающей борьбы. Технический директор «Уильямс» Падди Лоу, долгое время работавший в «Мерседесе», заявил, что именно гонка на автодроме в Шанхае позволит определить истинную расстановку сил в нынешнем сезоне.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОШЛОГО? БЫЛО БЫ ЗДОРОВО

В прошлом году «Гран-при Китая» стоял третьим в календаре и стал лучшим для Даниила Квята. Тогда он был пилотом «Ред Булл», великолепно стартовал, вынудил Себастьяна Феттеля выбить с трассы Кими Райкконена на глазах у всего руководства «Феррари» и довел четырехкратного чемпиона мира до бешенства.

Феттель по ходу гонки несколько раз по радио говорил команде, что он не мог ничего сделать, чтобы избежать столкновения с Райкконеном, но обвинял во всем Квята. В итоге оба стояли на пьедестале — Феттель на второй ступени, Квят на третьей, а после финиша Себастьян дал Даниилу прозвище Торпеда.

Квят помимо яркого старта совершил и несколько ярких обгонов и выглядел как топ-пилот в топ-команде, второй раз в карьере добравшись до подиума. Если бы в предстоящее воскресенье повторилась ситуация прошлого года, вряд ли сам Даниил и его болельщики были бы против. Но россиянин уже не в «Ред Булл», а в «Торо Россо». В Мельбурне самые красивые машины пелотона выглядели вполне конкурентоспособными, и если в Шанхае команда сможет повторить австралийский результат (восьмое и девятое) — будет отлично.

Но это уже не узкая трасса Альберт-парка, а стационарный автодром с очень длинной прямой и сложными связками поворотов.

Себастьян ФЕТТЕЛЬ. Reuters

ВОЗЬМЕТ ЛИ «МЕРСЕДЕС» РЕВАНШ У «ФЕРРАРИ»?

Победа Феттеля на «Гран-при Австралии» вроде бы подтвердила прогнозы, что «Феррари» в нынешнем сезоне очень близко подобралась к «Мерседесу» и, возможно, сделала более быструю машину. Немцы явно настроены взять реванш, тем более лидер команды Льюис Хэмилтон уже четыре раза побеждал на «Гран-при Китая» — так часто в Шанхае не побеждал никто за всю историю гонки.

Правда, его дебютная гонка в Шанхае получилась неудачной: «Макларен» слишком долго не зазывал своего пилота в боксы на смену резины, а когда позвал, было уже поздно, левая задняя покрышка износилась полностью, и в одном из поворотов Хэмилтон застрял в гравии. Та гонка, по сути, лишила Льюиса возможности выиграть чемпионский титул в дебютном сезоне. Гонку прошлого года он тоже вряд ли вспоминает с удовольствием, ведь перед началом свободных заездов на его болиде была заменена коробка передач, а стартовал он и вовсе последним из-за отказа модуля MGU-H силовой установки. Хэмилтон тогда добрался до финиша седьмым, но его отставание от Нико Росберга было катастрофическим.

фоторепортаж Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу.

Сейчас Росберг — обычный болельщик, но есть Феттель, который нацелен принести «Феррари» первый за десять лет чемпионский титул. Гонку в Шанхае немец никогда не называл одной из своих любимых и выигрывал в Китае только один раз — в 2009-м, в год своего первого чемпионства. Битва между Хэмилтоном и Феттелем с учетом возможностей машин обещает стать интереснейшей.

За дуэлью лидеров на втором плане остаются Кими Райкконен и Валттери Боттас, а ведь от них тоже многое зависит. Два финна, как предполагается, будут бороться за третье место в чемпионате, но при случае не упустят взять свое. Боттас, кстати, подчеркнул, что он всегда готов выполнить командные приказы и при необходимости пропустить партнера вперед, но только в том случае, если его не будут называть «вторым номером». Райкконен такого обещания никогда не даст и в любой ситуации будет бороться с соперниками, в том числе и с партнером, до конца.

Макс ФЕРСТАППЕН AFP 2017

ЧТО БУДЕТ С ОБГОНАМИ?

Вообще, от «Гран-при Китая» ждут ответы на многие вопросы. Например, удалось ли «Ред Булл» решить проблемы с электроникой, а «Рено» — с силовой установкой? Скорее всего, даже при самом благоприятном для команды развитии ситуации вряд ли Дэну Риккьярдо и Максу Ферстаппену удастся вмешаться в спор за места в первой тройке. Удалось ли «Рено» решить проблемы с балансом машины, на который так жаловались после гонки пилоты заводской команды, и работой тормозов? Сможет ли «Макларен» в Шанхае побороться за место в очковой зоне?

Но главный вопрос, который волнует абсолютно всех, — позволят ли новые болиды «Формулы-1» совершать больше обгонов. В Австралии их было ничтожно мало, но в Альберт-парке всегда было сложно обгонять. На широченной трассе в Шанхае мест для обгонов достаточно, вот и будет видно, мешают ли новая аэродинамика и увеличившиеся размеры машин обгонам или все это только разговоры.

Кстати, в Китае в составе «Заубера» вновь не будет Паскаля Верляйна. Немец, по официальной версии, пока не готов к тем нагрузкам, которые предлагают новые машины. Его место вновь займет Антонио Джовинацци. Протеже «Феррари» (итальянские силовые установки образца 2016 года стоят на болидах швейцарской конюшни) получит возможность провести полноценный гоночный уик-энд и настроить машину под себя. Следующая гонка в Бахрейне состоится всего через неделю, и ее с большой вероятностью тоже поедет Джовинацци. Ходят разговоры, что итальянец станет полноценным пилотом «Заубера», с учетом пожелания поставщика двигателей, но окончательный ответ на этот вопрос, похоже, будет дан на «Гран-при России».

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