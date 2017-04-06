Хэмилтон: В этом сезоне мы будем сотрудничать с командой ближе, чем когда-либо

«Они дают тебе информацию, и ты должен использовать её, чтобы помочь самому себе двигаться вперёд. Думаю, по мере продвижения вперёд мы будем сотрудничать ближе, чем когда-либо, потому что так мы можем работать лучше. Так что чем лучше информация для меня, тем лучше она для команды, потому что позволит что-то планировать вместе. Вместо того чтобы принимать решения самостоятельно, я делаю это вместе с командой.



Думаю, мы найдём способ делать это в ближайших нескольких гонках. У команды есть глобальное видение гонки. Я же не знаю, что делается позади меня. С другой стороны, команда не знает, как обстоят дела с шинами, как сильно мне приходится стараться, берегу я шины или топливо или нет. Так что нужно найти лучший способ информировать их об этих изменениях», — приводит слова Хэмилтона Crash.