Петров: Кубица был для меня ориентиром и научил прыгать выше головы
Экс-гонщик Формулы-1 Виталий Петров, выступающий нынче в WEC за «Манор», рассказал в своём блоге на Motorsport о встрече с бывшим партнёром по команде Робертом Кубицей, которая случилась на прошлой неделе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы не виделись с ним шесть с лишним лет, и, честно говоря, мне было невероятно приятно снова с ним пообщаться. Мы встретились ещё в первый день. Мы сразу обнялись,
До этого я его видел в последний раз на больничной койке в Италии в феврале 2011 года. Я помню, как тогда, едва получив новости об аварии, мы сразу сели в самолет с Эриком Булье — приехали в госпиталь. Врач пустил нас буквально на пять минут в палату, мы зашли, сказали, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы его не подвести, и что окажем любую помощь, какую только сможем, — не знаю, слышал он нас тогда или нет.
К Роберту я испытываю чувство огромного уважения. Это тот человек, который был для меня ориентиром, который в
В этом спорте это один из самых порядочных и честных людей, которых я
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