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6 апреля 2017, 21:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Петров: Кубица был для меня ориентиром и научил прыгать выше головы

Экс-гонщик Формулы-1 Виталий Петров, выступающий нынче в WEC за «Манор», рассказал в своём блоге на Motorsport о встрече с бывшим партнёром по команде Робертом Кубицей, которая случилась на прошлой неделе.

<nobr>Экс-гонщик</nobr> Формулы-1 Виталий <span class=error>Петров</span> выступающий нынче в WEC за <span class=error>Манор</span> рассказал в своём <span class=error>блоге</span> на Motorsport о встрече с бывшим партнёром по команде Робертом <span class=error>Кубицей</span> которая случилась на прошлой неделе. Увеличить
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«Мы не виделись с ним шесть с лишним лет, и, честно говоря, мне было невероятно приятно снова с ним пообщаться. Мы встретились ещё в первый день. Мы сразу обнялись, по-доброму поговорили, даже чуть задержав остальных. Людям пришлось нас немного подождать, но никто не торопил.

До этого я его видел в последний раз на больничной койке в Италии в феврале 2011 года. Я помню, как тогда, едва получив новости об аварии, мы сразу сели в самолет с Эриком Булье — приехали в госпиталь. Врач пустил нас буквально на пять минут в палату, мы зашли, сказали, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы его не подвести, и что окажем любую помощь, какую только сможем, — не знаю, слышал он нас тогда или нет.

К Роберту я испытываю чувство огромного уважения. Это тот человек, который был для меня ориентиром, который в каком-то смысле научил меня прыгать выше головы, выжимать из машины даже то, на что она не способна. Когда я приходил к нему за советом, он никогда не отказывал. За что я ему тоже очень благодарен.

В этом спорте это один из самых порядочных и честных людей, которых я когда-либо встречал. Конечно, мне хочется как-нибудь выбраться с ним посидеть где-нибудь, и я думаю, за предстоящий год мы обязательно это сделаем», — завершил Петров.
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