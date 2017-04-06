Между ними тает лёд: как меняются отношения Алонсо и «Феррари»

Разрыв Фернандо Алонсо и «Феррари» — один из самых драматичных эпизодов в Формуле-1 в XXI веке. Испанец приходил в «Скудерию» двукратным чемпионом, лидером, спасителем, продолжателем дела Михаэля Шумахера… Однако, проведя в команде пять лет, он не взял ни одного титула, разочаровался и направил карьеру в другую сторону. Давайте посмотрим, как за прошедшие годы Алонсо отзывался о своей бывшей команде.

«Не думаю, что “Феррари” довольна своим положением»

Уйдя в «Макларен», Нандо был уверен, что принял верное решение. В Уокинге затевали новый проект, в который Алонсо поверил, а годы в Маранелло он вспоминал с разочарованием.



«Я выступаю в Формуле-1 14 лет и знаю, что такое разочарование. В последние годы в “Феррари” разочарование было сильнее, ведь мы сражались за чемпионский титул и не могли его завоевать. А теперь у нас новый проект, и я куда оптимистичнее настроен. Сейчас время быть командой и наслаждаться процессом», — говорил испанец в интервью ESPN в 2015-м.



Тогда в «Феррари» пришёл Себастьян Феттель, поднялся на подиум трижды в трёх первых гонках и выиграл одну из них. Алонсо, в свою очередь, за семь этапов лишь дважды добрался до финиша и не взял ни очка. Но его уверенности это не поколебало.



«Феррари» хороша в сравнении с кем? В сравнении с нами они выступают здорово, но не лучше того, что я делал на протяжении пяти лет в «Скудерии». Мы были лидерами пару лет в Монце. Сейчас они — третьи, в 100 очках позади «Мерседеса». Я поздравляю их, но не думаю, что «Феррари» может быть довольна таким положением, — говорил он.



Зимой 2016-го «Хонда» вновь не оправдала возложенных на неё ожиданий и не построила хорошего мотора. «Макларен» продолжал плестись позади, и позиция Алонсо поменялась, хотя теперь и «Феррари» была не так хороша.



«Феррари» в этом году лучше, чем в прошлом. Их отставание от «Мерседеса» в том году было больше, несмотря на три победы. Они всё делают правильно, просто «Мерседес» слишком силён, — сказал Алонсо после Гран-при Монако, на котором внезапно стал пятым.

«Нет никаких сожалений насчёт перехода»

Постепенный прогресс «Макларена» и неплохое шасси сохраняли в Фернандо оптимизм.



«Нет никаких сожалений относительно перехода в “Макларен” — я почувствовал, что уже сделал в “Феррари” всё, что мог, и пришло время двигаться дальше», — заявил он в июле.



При этом Алонсо признал, что его уход был связан не только с формой команды, но и с её содержанием.

«В мой приход в “Феррари” её президентом был Лука ди Монтедземоло, командой руководил Стефано Доменикали — это были хорошие люди. Потом произошло множество перемен, и появилось ощущение, что это больше не моё место, и я считал, что мы с “Феррари” больше не сможем побеждать», — поведал двукратный чемпион осенью-2016.

«В этом году “Феррари” лучше, и это хорошо»

Смена регламента и отмена токенов на доработку моторов давали «Макларену» и «Хонде» все шансы догнать лидеров к сезону-2017. Однако шансы остались нереализованы. Уже на тестах стало ясно, что японские моторы не быстры и не надёжны. В первой гонке сезона болиды из Уокинга были небоеспособны, а вот «Феррари» победила. И теперь Алонсо не удержался от похвалы бывшей команде.

«Давайте подождём ещё пару гонок, но определённо в этом году “Феррари” намного лучше, и это хорошо. Но как я сказал, в прошлом году они также были готовы побеждать в Австралии», — сказал он после Мельбурна. Сдержанно, но радость за бывшую команду — не самое распространённое явление в такой конкурентной среде, как Ф-1.



Грядущей зимой у Алонсо истекает контракт с «Маклареном», а сам он намекнул, что готов уйти и раньше, если болид продолжит ползти черепашьим темпом. Хоть и опроверг потом свои слова.

В прошлое межсезонье Фернандо активно сватали в «Мерседес», и, казалось, мешал только его контракт. Но теперь за «Серебряных стрел» выступает перспективный Боттас, который может застолбить за собой это место. А вот в «Феррари» может освободиться место Кими Райкконена… Конечно, сценарий с возвращением Нандо в Маранелло из разряда фантазий. Но в одну реку он уже входил дважды.