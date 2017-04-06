Сайнс верит, что обновление мотора «Рено» поможет улучшить результаты

Сайнс с нетерпением ждёт обновления французского двигателя, которое запланировано на Гран-при Канады.



«У меня отличные ощущения, потому что прошлый год был очень болезненным. Во второй половине сезона мы уступали на прямых где-то 15−17 км/ч по сравнению с соперниками. Так что начать гонку в Мельбурне с дефицитом в 7−8 или даже 5−6 км/ч было очень хорошей новостью. И всё же вы можете видеть, что мы всё ещё на одну ступеньку ниже, чем лучшие моторы. Верю, что “Рено” упорно работает над обновлением, которое поступит в Канаде. Оно может дать нам дополнительные 5 км/ч, которые обеспечат нам нормальную максимальную скорость», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.



Также испанец поделился мнением о Гран-при Австралии: «Это был очень хороший уик-энд после трудной зимы, где меньше нас кругов проехал только “Макларен”. А в итоге обе наши машины попали в очки и в третий сегмент, это успех. Это показывает, что у машины большой потенциал. В Шанхае будет немного труднее, ведь прямые здесь длиннее, чем в Мельбурне, но мы можем быть довольны первой гонкой».