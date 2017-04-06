Сайнс верит, что обновление мотора «Рено» поможет улучшить результаты
Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от возвращения к использованию актуальных моторов «Рено» вместо прошлогодних силовых блоков «Феррари».
Сайнс с нетерпением ждёт обновления французского двигателя, которое запланировано на
«У меня отличные ощущения, потому что прошлый год был очень болезненным. Во второй половине сезона мы уступали на прямых
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