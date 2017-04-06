Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29338702/
6 апреля 2017, 15:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс верит, что обновление мотора «Рено» поможет улучшить результаты

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от возвращения к использованию актуальных моторов «Рено» вместо прошлогодних силовых блоков «Феррари».

Сайнс с нетерпением ждёт обновления французского двигателя, которое запланировано на Гран-при Канады.

«У меня отличные ощущения, потому что прошлый год был очень болезненным. Во второй половине сезона мы уступали на прямых где-то 15−17 км/ч по сравнению с соперниками. Так что начать гонку в Мельбурне с дефицитом в 7−8 или даже 5−6 км/ч было очень хорошей новостью. И всё же вы можете видеть, что мы всё ещё на одну ступеньку ниже, чем лучшие моторы. Верю, что “Рено” упорно работает над обновлением, которое поступит в Канаде. Оно может дать нам дополнительные 5 км/ч, которые обеспечат нам нормальную максимальную скорость», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

Также испанец поделился мнением о Гран-при Австралии: «Это был очень хороший уик-энд после трудной зимы, где меньше нас кругов проехал только “Макларен”. А в итоге обе наши машины попали в очки и в третий сегмент, это успех. Это показывает, что у машины большой потенциал. В Шанхае будет немного труднее, ведь прямые здесь длиннее, чем в Мельбурне, но мы можем быть довольны первой гонкой».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!