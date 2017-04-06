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6 апреля 2017, 15:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

На трассе в Шанхае убрали большую кочку на стартовой прямой

В преддверии Гран-при Китая Формулы-1 2017 года организаторы этапа провели серьёзную работу с покрытием Китайского международного автодрома в Шанхае, сообщает GPUpdate.

В частности, часть стартовой прямой между последним поворотом и заключительными рядами стартовой решётки была переасфальтирована. Это позволило ликвидировать большую кочку — год назад в дождевых условиях после наезда на неё в аварию попал тогдашний пилот «Манора» Паскаль Верляйн.

Кроме того, в зоне вылета вокруг второго поворота натуральная трава была заменена искусственной. Дополнительные бордюры были установлены на выходах из 2-го, 3-го и 12-го поворотов. В 1-м и 8-м поворотах появились дополнительные ряды шинных барьеров.
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